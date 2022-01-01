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Судьба человека
Судьба человека, 1959: актеры и роли
Судьба человека
1959 / СССР
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Судьба человека, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
В ролях
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Павлик Борискин
Зинаида Кириенко
Zinaida Kirienko
Павел Волков
Юрий Аверин
Кирилл Алексеев
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