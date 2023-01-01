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Фаринелли-кастрат
Фаринелли-кастрат, 1994: актеры и роли
Farinelli il costrato / Farinelli
Фаринелли-кастрат
1994 / Италия / Бельгия / Франция
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Фаринелли-кастрат, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жерар Корбьо
Gérard Corbiau
В ролях
Стефано Дионизи
Stefano Dionisi
Жак Буде
Jacques Boudet
Грэм Вэлентайн
Пьер Паоло Каппони
Pier Paolo Capponi
Омеро Антонутти
Omero Antonutti
Энрико Ло Версо
Enrico Lo Verso
Эльза Зильберштейн
Elsa Zylberstein
Марианн Басле
Marianne Basler
Ерун Краббе
Каролина Селье
Caroline Cellier
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