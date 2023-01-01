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Фаринелли-кастрат
Киноафиша Фильмы Фаринелли-кастрат Фаринелли-кастрат, 1994: актеры и роли
Farinelli il costrato / Farinelli Фаринелли-кастрат 1994 / Италия / Бельгия / Франция
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фаринелли-кастрат, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жерар Корбьо Gérard Corbiau
В ролях
Стефано Дионизи Stefano Dionisi Жак Буде Jacques Boudet Грэм Вэлентайн Пьер Паоло Каппони Pier Paolo Capponi Омеро Антонутти Omero Antonutti Энрико Ло Версо Enrico Lo Verso Эльза Зильберштейн Эльза Зильберштейн Elsa Zylberstein Марианн Басле Марианн Басле Marianne Basler Ерун Краббе Каролина Селье Caroline Cellier
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