Наша рецензия

Еще относительно недавно, вплоть до середины ХХ века, основную мышечную массу общества составлял рабочий класс. Именно на его жилистой и грубой мощи держалось производство большей части благ для удовлетворения потребностей социума. Во второй половине минувшего столетия все изменилось: с галопирующим развитием технологий пролетариат, по крайней мере в странах Запада, постепенно стал превращаться в малочисленную, высококвалифицированную и привилегированную прослойку, обслуживающую комплексы с…