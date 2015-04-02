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Во имя короля: история осады подземелья
Отзывы о фильме «Во имя короля: история осады подземелья»
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Во имя короля: история осады подземелья
2007 / Германия / Канада / США
Трейлер
6.8
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21
голос
Рейтинг IMDb: 3.8
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Tiriel
2 апреля 2015, 12:51
Посмотревши этот мега-шедевр, я поняла, что очень-очень дедушку Уве люблю и ни за что не пропущу его следующие фильмы. В самом деле, много ли вы помните в последнее время комедий, после которых зрители выходили бы с диким ржанием, согнувшись пополам и цепляясь за стены, чтобы не упасть?
✊
Добрый дядя Уве Болл наконец внимательно посмотрел "Властелина Колец", "Матрицу", китайские кунфу-боевики и "Гарри Поттера" и решил, что может снять не хуже. Более того, он, судя по всему, прокрался на студию Нью Лайнз Синема и стырил оттуда пару декораций ВК, доспехи урук-хайев и пленки с неудачными дублями Двух Башен. Поэтому боевые сцены выглядят более достойно, чем в Бладрейне но вызывают ощущение полного дежа вю. Как и орки. То есть они называются у Болла как-то по-другому, но это именно орки, в тех самых, слегка проржавевших доспехах из ВК.
Потом дядя Уве применил черную магию вуду и заманил в свой фильм Стейтема и других неплохих артистов. Но не бойтесь, о поклонники Стейтема! Его могучая харизма отчасти нейтрализовала зловещие чары Болла, и посему Стейтем весь фильм лыс, красиво небрит и убедителен в роли молчаливого сурового воина-мстителя. Правда, ему и сюжетная линия досталась логичная и простая, без особых загибов: отомстить за сына, спасти жену. К каковой цели он вдумчиво прорубает дорогу через орды орков и всяких назгулов. Другим повезло меньше. Впрочем, девушки в фильме красивы, а мужики откровенно глумятся над своими ролями и всем происходящим.
Оригинальная находка фильма - дриады-феминистки, летающие аки Тарзан на лианах по сосновому лесу. Бред, конечно, но краси-и-и-и-во.
А финальная битва главгероя и главзлодея - нечто неописуемое словами ✊ Представьте себе главзлодея (Рей Лиотта) в черном плаще, дерущегося в стиле Матрицы (с зависанием воздухе аки Тринити и уворачиванием от пуль...э-э меча аки Нео) и все это - в кабинете Дамблдора среди летающих вокруг учебников по черной, белой и серо-буро-малиновой магии... Смерть главзлодея вообще заставила меня упасть под сиденье и забиться в истерике. Не описать словами - надо видеть.
На закуску - пафосные диалоги, бредовые повороты сюжета в духе индийского кино (я - твой отец! - а я - твой мать!), ночная битва под дождем - один к одному Хельмова Падь, отряд ниндзя, бьющийся на стороне сил добра (они видимо перепутали съемочный павильон, а потом стало уже поздно), эпические облеты камерой, Кристина Локен покрашеная блондинкой, забытый на полдороге мелкий злодей, которого перед этим долго ловили и вызывали на смертный бой...
Короче говоря, посмотрите новый фильм дядюшки Болла - хорошее настроение на неделю вперед обеспечено.
Предупреждение - на неподготовленный моск сие творение может оказать разрушительное воздействие!
✊
2 апреля 2015, 12:51
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creeper
2 апреля 2015, 12:51
Фильм полный бред.....✊ Графика на уровне 90 годов, одни орки-инвалиды в масках чего стоят✊ ! Сюжет нулевой, игра актеров тоже не очень все как будто вареные. В общем твердые 2 бала из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Добрый дядя Уве Болл наконец внимательно посмотрел "Властелина Колец", "Матрицу", китайские кунфу-боевики и "Гарри Поттера" и решил, что может снять не хуже. Более того, он, судя по всему, прокрался на студию Нью Лайнз Синема и стырил оттуда пару декораций ВК, доспехи урук-хайев и пленки с неудачными дублями Двух Башен. Поэтому боевые сцены выглядят более достойно, чем в Бладрейне но вызывают ощущение полного дежа вю. Как и орки. То есть они называются у Болла как-то по-другому, но это именно орки, в тех самых, слегка проржавевших доспехах из ВК.
Потом дядя Уве применил черную магию вуду и заманил в свой фильм Стейтема и других неплохих артистов. Но не бойтесь, о поклонники Стейтема! Его могучая харизма отчасти нейтрализовала зловещие чары Болла, и посему Стейтем весь фильм лыс, красиво небрит и убедителен в роли молчаливого сурового воина-мстителя. Правда, ему и сюжетная линия досталась логичная и простая, без особых загибов: отомстить за сына, спасти жену. К каковой цели он вдумчиво прорубает дорогу через орды орков и всяких назгулов. Другим повезло меньше. Впрочем, девушки в фильме красивы, а мужики откровенно глумятся над своими ролями и всем происходящим.
Оригинальная находка фильма - дриады-феминистки, летающие аки Тарзан на лианах по сосновому лесу. Бред, конечно, но краси-и-и-и-во.
А финальная битва главгероя и главзлодея - нечто неописуемое словами ✊ Представьте себе главзлодея (Рей Лиотта) в черном плаще, дерущегося в стиле Матрицы (с зависанием воздухе аки Тринити и уворачиванием от пуль...э-э меча аки Нео) и все это - в кабинете Дамблдора среди летающих вокруг учебников по черной, белой и серо-буро-малиновой магии... Смерть главзлодея вообще заставила меня упасть под сиденье и забиться в истерике. Не описать словами - надо видеть.
На закуску - пафосные диалоги, бредовые повороты сюжета в духе индийского кино (я - твой отец! - а я - твой мать!), ночная битва под дождем - один к одному Хельмова Падь, отряд ниндзя, бьющийся на стороне сил добра (они видимо перепутали съемочный павильон, а потом стало уже поздно), эпические облеты камерой, Кристина Локен покрашеная блондинкой, забытый на полдороге мелкий злодей, которого перед этим долго ловили и вызывали на смертный бой...
Короче говоря, посмотрите новый фильм дядюшки Болла - хорошее настроение на неделю вперед обеспечено.
Предупреждение - на неподготовленный моск сие творение может оказать разрушительное воздействие!
✊
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