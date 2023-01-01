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Во имя короля: история осады подземелья Во имя короля: история осады подземелья
Киноафиша Фильмы Во имя короля: история осады подземелья Во имя короля: история осады подземелья, 2007: актеры и роли
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale Во имя короля: история осады подземелья 2007 / Германия / Канада / США
6.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.8
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Во имя короля: история осады подземелья, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уве Болл Уве Болл Uwe Boll
В ролях
Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем Jason Statham Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Лили Собески Лили Собески Leelee Sobieski Берт Рейнольдс Берт Рейнольдс Burt Reynolds Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Уилл Сэндерсон Will Sanderson Брайан Дж. Уайт Брайан Дж. Уайт Brian J. White Кристанна Локен Kristanna Loken Пол Ву Paul Wu Майкл Эклунд Майкл Эклунд Michael Eklund Колин Форд Колин Форд Colin Ford Мишель Харрисон Michelle Harrison Теренс Келли Terence Kelly Аарон Перл Aaron Pearl Таня Солнье Tania Saulnier Рон Селмур Ron Selmour Даррен Шахлави Клэр Форлани Клэр Форлани Claire Forlani Майк Допуд Mike Dopud Габриель Роз Габриель Роз Gabrielle Rose
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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