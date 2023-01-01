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Во имя короля: история осады подземелья
Во имя короля: история осады подземелья, 2007: актеры и роли
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Во имя короля: история осады подземелья
2007 / Германия / Канада / США
Трейлер
6.8
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 3.8
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Во имя короля: история осады подземелья, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уве Болл
Uwe Boll
В ролях
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
Лили Собески
Leelee Sobieski
Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
Рон Перлман
Ron Perlman
Уилл Сэндерсон
Will Sanderson
Брайан Дж. Уайт
Brian J. White
Кристанна Локен
Kristanna Loken
Пол Ву
Paul Wu
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Колин Форд
Colin Ford
Мишель Харрисон
Michelle Harrison
Теренс Келли
Terence Kelly
Аарон Перл
Aaron Pearl
Таня Солнье
Tania Saulnier
Рон Селмур
Ron Selmour
Даррен Шахлави
Клэр Форлани
Claire Forlani
Майк Допуд
Mike Dopud
Габриель Роз
Gabrielle Rose
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Переводчик
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