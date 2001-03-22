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6.4
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Фильмы
Мальчик из племени Йолнгу
6.4
Мальчик из племени Йолнгу
, 2001
Yolngu Boy
Австралия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
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Цитаты
Места съёмок
6.4
В ролях
Лиррина Мунуггурр
Yuwan
Себастьян Пилакиу
Lorrpu
Шон Мунуггурр
Botj
Nathan Daniels
Milika
Макума Юнупингу
Matjala
Nungki Yunupingu
Dawu
Mangatjay Yunupingu
Maralitja Man
Джек Томпсон
Policeman
Gerard Buyan Garrawurra
Lunginy
Garritjpi Garawirrtja
Botj (9 years)
Режиссер
Стивен Джонсон
Сценарист
Chris Anastassiades
Композитор
Mark Ovenden
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2001
Премьера в мире
22 марта 2001
Дата выхода
22 марта 2001
Австралия
Сборы в мире
$64 318
Производство
Australian Children's Television Foundation, Beyond Films, Burrundi Pictures
Другие названия
Yolngu Boy, A bennszülött srác, Takamaiden poika, Viimeinen vaellus, Мальчик из племени Йолнгу
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Цитаты
Lorrpu
Это было словно мы снова дети. Одна кожа, одна мечта, наконец-то все вместе.
Отзывы о фильме
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