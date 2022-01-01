Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь юной Нак
Киноафиша Фильмы Любовь юной Нак Любовь юной Нак, 1999: актеры и роли
Nang Nak Любовь юной Нак 1999 / Таиланд
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Любовь юной Нак, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нонзи Нимибутр
В ролях
Индира Чароенпура Винаи Краибутр
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши