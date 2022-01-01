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Читая мысли
Читая мысли, 2006: актеры и роли
Like Minds
Читая мысли
2006 / Австралия / Великобритания
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Читая мысли, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Дж. Рид
В ролях
Тони Коллетт
Toni Collette
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Том Стёрридж
Tom Sturridge
Кэтрин Брэдшоу
Крейг Кросби
Craig Crosbie
Дэвид Лампард
Кейт Маберли
Kate Maberly
Патрик Малахайд
Лиам МакКенна
Liam McKenna
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
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