Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы: Квест с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Читая мысли Читая мысли
Киноафиша Фильмы Читая мысли Читая мысли, 2006: актеры и роли
Like Minds Читая мысли 2006 / Австралия / Великобритания
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Читая мысли, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Дж. Рид
В ролях
Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Том Стёрридж Том Стёрридж Tom Sturridge Кэтрин Брэдшоу Крейг Кросби Craig Crosbie Дэвид Лампард Кейт Маберли Kate Maberly Патрик Малахайд Лиам МакКенна Liam McKenna Ричард Роксбург Ричард Роксбург Richard Roxburgh
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши