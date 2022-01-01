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Поликушка
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Поликушка, 1919

1919 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Крестьянин Поликушка, как описывал его Толстой, «человек незначительный и замаранный», он добродушен, но безволен. Большую часть времени проводит в кабаке, где пытается, но не может найти понимание даже у других завсегдатаев. Для того, чтобы купить водки, он идет на мелкие кражи.

Однажды его вызывают в барский дом и поручают съездить в город, чтобы привезти деньги. Поликушка впервые получает возможность «проявить себя» и намерен этой возможностью воспользоваться. Он чувствует, что для него это может быть началом новой жизни.

Приехав в город, Поликушка получает конверт с деньгами, который становится для него источником постоянного беспокойства — он страшно боится, что с конвертом что-нибудь случится. В конце концов, он прячет его в шапку и едет обратно в деревню. От тряски в телеге он засыпает, шапка сползает с головы и конверт выпадает на обочину. Поликушка видит сон: он торжественно входит в дом барыни, отдаёт конверт, получает благодарность и вознаграждение, возвышается в собственных глазах.

Проснувшись, Поликушка обнаруживает пропажу конверта и приходит в отчаяние. Он бросается по дороге в поисках пропажи — безрезультатно. Поликушка впадает в глубочайшее отчаяние. Вернувшись домой, он берёт веревку от детской люльки, прячась от жены, поднимается на чердак и вешается.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 1919
Премьера в России 30 октября 1922
Премьера в мире 30 октября 1922
Возраст 0+
Режиссер
Александр Санин
В ролях
Иван Москвин
Вера Пашенная
Евгения Раевская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поликушка 1 постер
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