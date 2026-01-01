Меню
Лемони Сникет: 33 несчастья
Награды и номинации фильма Лемони Сникет: 33 несчастья
Награды и номинации фильма Лемони Сникет: 33 несчастья 2004
Оскар 2005
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший злодей
Номинант
