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Лемони Сникет: 33 несчастья Лемони Сникет: 33 несчастья
Киноафиша Фильмы Лемони Сникет: 33 несчастья Отзывы о фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events Лемони Сникет: 33 несчастья 2004 / США / Германия
7.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В детском фильме самое трудное – найти нужную интонацию. В большинстве случаев дело сводится к банальному сюсюканью: у-ути, ма-аленький, а смотри, какая машинка проехала (хотя, в сущности, например, журналы для вполне взрослых автомобилистов, а также рыбаков, модниц и пр. и др. построены точно по такому же принципу), причем это сюсюканье приправляется еще и бесконечным назиданием: учиться, деточки, надо на одни пятерки, кнопки под учителя не подкладывать, в квиддич непременно выигрывать, а…

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Кетти 2 апреля 2015, 12:51
Собираюсь на фильм идти. Как думаете: стоит ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юля 2 апреля 2015, 12:51
Я разочарована фильмом. Ожидала большего!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость 2 апреля 2015, 12:51
вчера с большим удовольствием посмотрела этот фильм.

Ни разу не то что не зевнула, глаз от экрана не могла отвести.

По-моему все очень здорово, даже Дастин Хоффман в эпизоде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ACE 2 апреля 2015, 12:51
Удалено
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МZ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Кетти от 28/12/2004 - 23:09:06
Не делай этого!Мы с друзьями ходили на это "чудо".Все сошлись на мнении,что мы сделали большую ощибку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
шла мимо 2 апреля 2015, 12:51
Alert :: Это детский фильм. Взрослым может быть немного скучновато!

Как же мне не хватало именно такого фильма и таких книжек в моём (sic!) ещё советско-пионЭрском детстве. Вся эта готика, погибающие взрослые, сказочные злодеи и находчивые детки (а не какой-нибудь б.н. супер-Тимур с его мега-пофасными комерадос)!.. Трудно удежаться от завиcти нынешним детям! *)

---

И ещё... финальные титры! Если вы не видели этот фильм, настойчиво рекомендую обратить на них внимание! Это гениально! Это лучшие финальные титры, которые я видела в своей жизни!!.. *)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
supergirl 2 апреля 2015, 12:51
редкостнейший отстой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
& 2 апреля 2015, 12:51
LOOSERS!!! Что вы все "Фильм, сценарий, тошниловка". Смотрите на Джима К. пока еще жив.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Len 2 апреля 2015, 12:51
Если бы не малышка Солнышко и не Джим Керри (который наконец-то перестал кривляться как олигофрен), то фильм можно было бы отправлять в .... ну в общем, подальше. А так - ничего, посмотреть можно. Но конец явно не продуман. и нет кульминации. Из-за этого после просмотра остается чувство незаконченности. Кстати, вероятно, нас ждет и продолжение похождений Бодлеров? Ведь этот фильм вместил в себя только 3 книжки из 11 настроченных этим Сникеттом :))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Len 2 апреля 2015, 12:51
А такие разве взрослеют? А если и повзрослеет, то деньги вернут его в привычное состояние :)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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