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В детском фильме самое трудное – найти нужную интонацию. В большинстве случаев дело сводится к банальному сюсюканью: у-ути, ма-аленький, а смотри, какая машинка проехала (хотя, в сущности, например, журналы для вполне взрослых автомобилистов, а также рыбаков, модниц и пр. и др. построены точно по такому же принципу), причем это сюсюканье приправляется еще и бесконечным назиданием: учиться, деточки, надо на одни пятерки, кнопки под учителя не подкладывать, в квиддич непременно выигрывать, а…