В детском фильме самое трудное – найти нужную интонацию. В большинстве случаев дело сводится к банальному сюсюканью: у-ути, ма-аленький, а смотри, какая машинка проехала (хотя, в сущности, например, журналы для вполне взрослых автомобилистов, а также рыбаков, модниц и пр. и др. построены точно по такому же принципу), причем это сюсюканье приправляется еще и бесконечным назиданием: учиться, деточки, надо на одни пятерки, кнопки под учителя не подкладывать, в квиддич непременно выигрывать, а…
Ни разу не то что не зевнула, глаз от экрана не могла отвести.
По-моему все очень здорово, даже Дастин Хоффман в эпизоде.
Не делай этого!Мы с друзьями ходили на это "чудо".Все сошлись на мнении,что мы сделали большую ощибку
Как же мне не хватало именно такого фильма и таких книжек в моём (sic!) ещё советско-пионЭрском детстве. Вся эта готика, погибающие взрослые, сказочные злодеи и находчивые детки (а не какой-нибудь б.н. супер-Тимур с его мега-пофасными комерадос)!.. Трудно удежаться от завиcти нынешним детям! *)
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И ещё... финальные титры! Если вы не видели этот фильм, настойчиво рекомендую обратить на них внимание! Это гениально! Это лучшие финальные титры, которые я видела в своей жизни!!.. *)
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