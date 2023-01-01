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Лемони Сникет: 33 несчастья
Лемони Сникет: 33 несчастья, 2004: актеры и роли
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Лемони Сникет: 33 несчастья
2004 / США / Германия
7.1
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Лемони Сникет: 33 несчастья, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Силберлинг
Brad Silberling
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Джуд Лоу
Jude Law
Лайэм Эйкен
Liam Aiken
Эмили Браунинг
Emily Browning
Кара Хоффман
Шелби Хоффман
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Билли Коннолли
Billy Connolly
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Луис Гусман
Luis Guzmán
Джейми Харрис
Jamie Harris
Крэйг Фергюсон
Craig Ferguson
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
Джейн Адамс
Jane Adams
Седрик-развлекатель
Cedric the Entertainer
Боб Кленденин
Bob Clendenin
Фред Галло
Fred Gallo
Джон Декстер
John Dexter
Дебора Тикер
Deborah Theaker
Уэйн Флемминг
Wayne Flemming
Кэтрин О'Хара
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