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Лемони Сникет: 33 несчастья Лемони Сникет: 33 несчастья
Киноафиша Фильмы Лемони Сникет: 33 несчастья Лемони Сникет: 33 несчастья, 2004: актеры и роли
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events Лемони Сникет: 33 несчастья 2004 / США / Германия
7.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Лемони Сникет: 33 несчастья, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Силберлинг Brad Silberling
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Лайэм Эйкен Liam Aiken Эмили Браунинг Эмили Браунинг Emily Browning Кара Хоффман Шелби Хоффман Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Билли Коннолли Билли Коннолли Billy Connolly Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Луис Гусман Луис Гусман Luis Guzmán Джейми Харрис Jamie Harris Крэйг Фергюсон Крэйг Фергюсон Craig Ferguson Дженнифер Кулидж Дженнифер Кулидж Jennifer Coolidge Джейн Адамс Джейн Адамс Jane Adams Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer Боб Кленденин Bob Clendenin Фред Галло Fred Gallo Джон Декстер John Dexter Дебора Тикер Deborah Theaker Уэйн Флемминг Wayne Flemming Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Ленни Кларк Lenny Clarke
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