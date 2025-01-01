Меню
Награды и номинации фильма Помнишь ли ты Долли Белл? 1981

Венецианский кинофестиваль 1981 Венецианский кинофестиваль 1981
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Best First Work
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
AGIS Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
