Реквием
Награды и номинации фильма Реквием
Награды и номинации фильма Реквием 2006
Берлинале 2006
Лучшая актриса
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучшая актриса
Победитель
Гран При
Номинант
