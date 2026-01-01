Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Реквием Награды и номинации фильма Реквием

Награды и номинации фильма Реквием 2006

Берлинале 2006 Берлинале 2006
Лучшая актриса
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучшая актриса
Победитель
Гран При
Номинант
