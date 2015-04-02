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Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Отзывы о фильме «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»
Deck the Halls
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
2006 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Paul
2 апреля 2015, 12:51
Стандартная "плохая" рождественская комедия. Нет, разумеется, праздничный дух в ленте сохранён, а персонажи милы и обаятельны. Но в то же время вся картина состоит из одного большого клише, непонятно каким образом растянутого на весь фильм. Хотя для таких жанров, как романтическая или рождественская комедия, это не так уж и плохо – называется стандартный рецепт: здесь штамп, там сантименты, тут клише, опять штамп, а под конец можно и поучительную речь толкнуть. Только в данной картине вам придётся выслушивать не просто сантименты, а сантименты, возведённые в степень эдак двадцатую, причём не один раз, а добрую сотню, поучительные же речи настолько навязчивы, что от них почти сразу начинает подташнивать. Право слово, не должен режиссёр опускаться до уровня изъяснения учительницы младших классов, подробно объясняя, как неправильно поступает маленький Вася в отношении Пети.
Напоследок хотелось бы сказать, что персонажи не только плосковаты, но и ведут себя по-идиотски. Главный герой, которого зритель, видимо, должен любить и жаловать, вытворяет такое, что его за это очень хочется ненавидеть (в то время как якобы отрицательный персонаж Де Вито получается вполне положительным).
2/5 (если бы пару лет назад не вышла гениальная "Реальная любовь", я бы поставил больше, а так... не могу иначе).
P.S. В общем, всем под Новый год смотреть Love Actually - "Реальную любовь". Лучше (и глубже в прямом смысле этого слова) рождественской комедии просто нет.
2 апреля 2015, 12:51
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Напоследок хотелось бы сказать, что персонажи не только плосковаты, но и ведут себя по-идиотски. Главный герой, которого зритель, видимо, должен любить и жаловать, вытворяет такое, что его за это очень хочется ненавидеть (в то время как якобы отрицательный персонаж Де Вито получается вполне положительным).
2/5 (если бы пару лет назад не вышла гениальная "Реальная любовь", я бы поставил больше, а так... не могу иначе).
P.S. В общем, всем под Новый год смотреть Love Actually - "Реальную любовь". Лучше (и глубже в прямом смысле этого слова) рождественской комедии просто нет.
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