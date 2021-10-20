Программа XXXI Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Показы пройдут с 29 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге на центральных площадках города.

В 2021 году для участия в конкурсе МКФ «Послание к человеку» было прислано 2629 заявок из 100 стран мира. Лидеры по количеству присланных заявок традиционно – Россия, Франция, Испания, Германия и Италия.

В этом году жюри и зрителя оценят 76 фильмов в рамках трех конкурсных программ – Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Посмотреть киноработы можно будет в кинотеатрах «Аврора», «Родина», в «Доме кино» и на «Ленфильме».

В Международном конкурсе участвует 41 кинокартина, среди которых есть как документальные фильмы, так и короткометражки.

В Национальном конкурсе представляются работы авторской документалистики России различных форматов. В 2021 году основные показы Национального конкурса пройдут в киноцентре «Ленфильм».

В конкурсе экспериментальных короткометражных фильмов In Silico будет представлено 17 картин из 10 стран.

За конкурсную программу МКФ «Послание к человеку» в 2021 году отвечают программный директор кинофестиваля Алексей Медведев, а также члены отборочной комиссии Международного конкурса Михаил Железников, Евгения Марченко, Сергей Сычев, Дарина Поликарпова. Куратор конкурса In Silico — Михаил Железников. Кураторы Национального конкурса — Константин Шавловский и Наталия Пылаева.

Участник международного конкурса - фильм «Ночная прогулка»

Помимо картин, участвующих в конкурсном отборе, фестиваль также объявил внеконкурсные программы «Панорама.doc», «Кино сверхреальности», «Пропущенное/Catching Up» и «В память о будущем».

В рамках программы «Панорама.doc» представлены главные документальные фильмы сезона, снятые признанными мастерами и документалистами-новаторами.

Программа арт-директора «Послания к человеку» Андрея Плахова «Кино сверхреальности» ежегодно представляет самые ожидаемые хиты главных фестивалей года.

Фильмы, которые мы пропустили из-за пандемии представлены в специальной программе «Пропущенное/Catching Up».

Программа «В память о будущем» состоит из документальных и экспериментальных короткометражек о самых противоречивых явлениях нашего времени - изменении климата и искусственном интеллекте.

Также в рамках внеконкурсной части фестиваля представлена программа, охватывающая, творчество выдающегося польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского в 1960–1970-е годы.

Участник программы «Панорама.doc» - фильм «Бегство»

На различных площадках пройдет серия специальных показов фильмов Бернардо Бертолуччи и студентов мастерской А.Н.Сокурова в СПбГИКиТ.

На кинофестивале состоится петербургская кинотеатральная премьера документального фильма Любови Аркус «Кто тебя победил никто», посвященного актрисе Алле Демидовой, и российская премьера документального фильма «Рай» португальского режиссера Серхио Трефо, известного своими тщательными фильмами-исследованиями.

Подробную информацию о кинофестивале можно узнать на официальном сайте.