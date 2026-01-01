Спектакль для детей от 5 до 9 лет в Театре «Т»

Приглашаем вас на увлекательное представление «Азбука», которое пройдет в Театре «Т». Это уникальный спектакль, где зрители станут активными участниками волшебного мира букв и слов.

О чем спектакль?

На сцене зрители увидят настоящих издателей и книгопечатный станок. Оживающие буквы примут неожиданные формы: веселой Гармошки, огромного Рояля и маленькой Кошки, бродящей по Улице Улыбок в старом городе. Спектакль предлагает возможность сочинять стихи вместе с известными поэтами, такими как Даниил Хармс, Марина Цветаева и Саша Черный. Также зрители смогут из букв создавать загадки и играть в веселые игры.

Для кого это представление?

Спектакль «Азбука» станет настоящим открытием для детей и тех, кто любит оригинальные театральные формы. Это яркое и образное представление, которое дарит радость и вдохновение.

Участие в фестивалях

Спектакль был представлен на нескольких фестивалях, включая фестиваль «Карабас» в Москве и Нижнем Новгороде, а также фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, Тульская область.

