Премьера спектакля «МаЯк»: подлинная история любви Маяковского

Спектакль «МаЯк» основан на реальных событиях и предлагает уникальный взгляд на Владимира Маяковского. Это не тот поэт, к которому мы привыкли видеть его в учебниках — громогласная глыба и глашатай революции. Здесь мы видим человека, «высокого, косолапого и антипатичного», который страстно влюбляется и заботится о своей избраннице, как в эпизоде, когда накидывает пальто на ноги возлюбленной.

История любви Маяковского и Яковлевой

Спектакль рассказывает о любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой через их письма, полные страсти, нежности и боли разлуки. Джазовая музыка, созданная Дмитрием Мосьпаном, отражает настроение героев, которые страдают от невозможности быть вместе. Границы закрыты навсегда, но их любовь не заканчивается даже с уходом из жизни.

Персонажи и исполнители

На сцене развернется настоящая поэма в движении, где слова Маяковского произносятся голосом Дмитрия Миллера, а Анна Большова, воплощая Татьяну Яковлеву, отвечает ему нежностью. Музыка становится отдельным «персонажем»: джазовые импровизации словно взлетают к небесам и обрушиваются вниз, отражая чувства героев.

Постановочная группа

Режиссёр-постановщик спектакля — Антон Непомнящий, а композитор — Дмитрий Мосьпан. Хореограф-постановщик Виктория Гончарова, а в производственной команде также работают Юлия Гончарова (помощник режиссёра), Алексей Алексеев (продюсер) и Анна Шепелева (креативный продюсер).

Музыка и исполнительский состав

Музыкальное сопровождение спектакля создаётся под руководством Дмитрия Мосьпана. В роли Владимира Маяковского — Дмитрий Миллер, Татьяна Яковлева исполняет Анна Большова, заслуженная артистка России. Особое внимание стоит обратить на участие специального гостя — трубача Виталия Головнева.

Спектакль «МаЯк» — это не просто театральное действие, а глубокая эмоциональная история о любви, свободе и страсти, прошедшая через призму времени. Не упустите возможность стать свидетелем этого поэтического путешествия.

Проект реализуется при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.