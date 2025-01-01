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Война и мир
Билеты от 8700₽
Киноафиша Война и мир

Спектакль Война и мир

Театральный блокбастер Римаса Туминаса
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 4 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 8700₽

О концерте/спектакле

Классическая постановка романа Л. Н. Толстого

Классическая постановка эпохального романа Л. Н. Толстого приурочена к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Действие спектакля разворачивается на фоне событий наполеоновских войн и размышлений о состоянии общества, но в центре внимания оказываются семьи Ростовых, Болконских, Курагиных и Друбецких. Это история о жизни человека в момент перелома эпохи.

Римас Туминас о творческом процессе

Режиссер Римас Туминас говорит о том, что в спектакле они «творят, оформляют, вкладывают судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость и отчаяние». Он подчеркивает важность того, чтобы актеры играли психологически сложные моменты, чтобы зритель не мог предугадать их действия. По мнению Туминаса, актёры должны быть готовы к «цирку сознания» и изменениям, отражая изменения душ, настроений и порывов. Их задача — раскрыть слово и мысль, делая произведение живым и многослойным.

Приглашаем вас стать свидетелем этого великолепного монументального действия, которое обещает погрузить вас в мир глубоких эмоций и ярких образов. Не упустите возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене!

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Ольга Чиповская
Ольга Чиповская
Андрей Ильин
Ирина Купченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 8700 ₽

Фотографии

Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир

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