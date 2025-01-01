Спектакль Война и мир

Классическая постановка романа Л. Н. Толстого

Классическая постановка эпохального романа Л. Н. Толстого приурочена к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Действие спектакля разворачивается на фоне событий наполеоновских войн и размышлений о состоянии общества, но в центре внимания оказываются семьи Ростовых, Болконских, Курагиных и Друбецких. Это история о жизни человека в момент перелома эпохи.

Римас Туминас о творческом процессе

Режиссер Римас Туминас говорит о том, что в спектакле они «творят, оформляют, вкладывают судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость и отчаяние». Он подчеркивает важность того, чтобы актеры играли психологически сложные моменты, чтобы зритель не мог предугадать их действия. По мнению Туминаса, актёры должны быть готовы к «цирку сознания» и изменениям, отражая изменения душ, настроений и порывов. Их задача — раскрыть слово и мысль, делая произведение живым и многослойным.

Приглашаем вас стать свидетелем этого великолепного монументального действия, которое обещает погрузить вас в мир глубоких эмоций и ярких образов. Не упустите возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене!