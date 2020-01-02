Меню
Оскар Уайльд. Комедия о нравах и «серьезных» людях
Билеты от 2500₽
Киноафиша Оскар Уайльд. Комедия о нравах и «серьезных» людях

Спектакль Оскар Уайльд. Комедия о нравах и «серьезных» людях

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Премьера комедии по Оскару Уайльду в Театре комедии

В основе нашего спектакля лежит одна из самых остроумных и изысканных пьес мирового репертуара – виртуозная комедия положений «Как важно быть серьёзным». Это произведение стало классикой и продолжает привлекать зрителей своей игривой сюжетной линией и увлекательными персонажами.

Сюжет

Два британских несерьёзных денди затевают весёлую и авантюрную игру, чтобы привлечь внимание своих возлюбленных. Они прикидываются вымышленными именами «Эрнест», что в английском языке звучит созвучно со словом «серьёзный». Однако одна ложь неизбежно порождает другую, и это приводит к череде забавных недоразумений и непредсказуемых ситуаций.

Историческая справка

Первый раз пьеса была сыграна 14 февраля 1895 года в театре Св. Джеймса в Лондоне, в день всех влюбленных. Мы рады объявить, что премьера нашего спектакля состоится накануне этого замечательного праздника – 5 февраля 2026 года. Эта дата символично подчеркивает актуальность темы любви и романтики.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории, наполненной остроумием и забавными коллизиями!

Купить билет на спектакль Оскар Уайльд. Комедия о нравах и «серьезных» людях

Февраль
5 февраля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
6 февраля пятница
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
11 февраля среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
13 февраля пятница
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
18 февраля среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
20 февраля пятница
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
24 февраля вторник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
27 февраля пятница
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽

