Спектакль Оскар Уайльд. Комедия о нравах и «серьезных» людях

Премьера комедии по Оскару Уайльду в Театре комедии

В основе нашего спектакля лежит одна из самых остроумных и изысканных пьес мирового репертуара – виртуозная комедия положений «Как важно быть серьёзным». Это произведение стало классикой и продолжает привлекать зрителей своей игривой сюжетной линией и увлекательными персонажами.

Сюжет

Два британских несерьёзных денди затевают весёлую и авантюрную игру, чтобы привлечь внимание своих возлюбленных. Они прикидываются вымышленными именами «Эрнест», что в английском языке звучит созвучно со словом «серьёзный». Однако одна ложь неизбежно порождает другую, и это приводит к череде забавных недоразумений и непредсказуемых ситуаций.

Историческая справка

Первый раз пьеса была сыграна 14 февраля 1895 года в театре Св. Джеймса в Лондоне, в день всех влюбленных. Мы рады объявить, что премьера нашего спектакля состоится накануне этого замечательного праздника – 5 февраля 2026 года. Эта дата символично подчеркивает актуальность темы любви и романтики.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории, наполненной остроумием и забавными коллизиями!