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Аркадия
Билеты от 3000₽
Киноафиша Аркадия

Спектакль Аркадия

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

«Аркадия» Тома Стоппарда в Мастерской Петра Фоменко

«Аркадия» Тома Стоппарда – это произведение, которое сочетает в себе остроумие, интригу и глубокие размышления о времени и человеческих отношениях. Пьеса, как математическая формула, пронизана логикой и гармонией, а каждый элемент в ней служит для раскрытия многослойного подтекста.

Сюжет и Действие

Действие происходит в огромном загородном доме в графстве Дербишир в начале XIX века, а также в наши дни. Мы наблюдаем, как исследования двух современных учёных переплетаются с жизнями обитателей этого дома почти двести лет назад. Это создает уникальный эффект взаимодействия между эпохами и персонажами.

Персонажи и Темы

В пьесе встречаются искусно обрисованные характеры, которые поднимают важные вопросы о любви, знании и поиске истины. Обостренное слово и остроумные диалоги делают «Аркадию» настоящим театральным наслаждением для зрителей.

Интересные Факты

«Аркадия» была впервые поставлена в 1993 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру. Пьеса исследует не только отношения между персонажами, но и философские аспекты времени, искусства и природы знания.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся работу на сцене. Пьеса обещает быть незабываемым театральным опытом!

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Екатерина Новокрещенова
Федор Малышев
Иван Верховых
Иван Верховых
Екатерина Смирнова
Юрий Буторин
Юрий Буторин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 3000 ₽

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