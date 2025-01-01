Меню
Опера Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» — это не просто музыкальное произведение, а остроумный театральный памфлет, в котором звучит животрепещущая сатира на российскую реальность начала XX века. Созданная в 1907 году, эта opera стала последним сочинением мастера, отражая проблемы времени — русско-японская война, революция 1905 года и студенческое недовольство.

Сюжет – переосмысленная сказка Пушкина

В «Золотом петушке» Римский-Корсаков значительно переработал пушкинскую сказку, акцентировав внимание на абсурдности власти. Царь Додон, представленный как «раб телом и душою», подчеркивает убогость государственного устройства России. Народ в его царстве существует лишь для своего 'хазяина', и выражает полное бессилие перед действительностью.

Музыкальный язык и художественные аллюзии

Музыка «Золотого петушка» представляет собой «ослепительную мозаику драгоценных звукосочетаний», как описал академик Асафьев. Здесь отсутствует глубокая психологизация, но присутствуют яркие эмоции, отражающие гнев и горечь композитора. Пародийные музыкальные темы, такие как «Чижик-пыжик» и «Светит месяц», легко распознаются даже неподготовленным слушателем.

Смысл и послание

По сути, «Золотой петушок» — это не только острая критика власти, но и отражение внутренней борьбы композитора с собой и своей эпохой. Римский-Корсаков создает характерные образы, которые в итоге становятся карикатурными, подчеркивая безысходность. На этом фоне выделяются три главных героя: Петушок, Звездочет и Шемаханская царица, которые несут с собой чародейную музыку.

Завершение: обращение к будущему

В финале театрального действия внезапно оказывается, что живыми были только Звездочет и Царица, а все остальные персонажи — лишь бредовые иллюзии. Это подчеркивает глубину произведения, открывая новые грани восприятия. Оперная палитра «Петушка» отличается яркостью и разнообразием, которые делают её выдающимся вкладом в хоровую традицию и культуру.

Опера «Золотой петушок» выполнена с синхронными титрами на русском и английском, что позволяет широкой аудитории оценить этот шедевр.

Январь
25 января воскресенье
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

