Лунозавр в космосе
Киноафиша Лунозавр в космосе

Спектакль Лунозавр в космосе

Постановка
Дворец «Олимпия» 0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Зрелищный спектакль для детей

Во дворце «Олимпия» вас ждет мультимедийный спектакль «Лунозавр в космосе» — увлекательное шоу, которое объединяет в себе дух и атмосферу таких культовых произведений, как «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Тайна Третьей планеты». Это яркое, зрелищное представление отправит вас в увлекательное путешествие по Солнечной системе, где вы сможете изучить загадочные миры и их необычных обитателей.

Что вас ждет:

  • Футуристические декорации и костюмы. Окунитесь в космическую атмосферу с впечатляющими визуальными эффектами и фантастическими нарядами героев.
  • Экстремальные цирковые трюки. Насладитесь виртуозными выступлениями артистов, которые подарят вам незабываемые эмоции.
  • Научные факты в увлекательной форме. Узнайте интересные и познавательные факты об астрономии, преподнесенные в легкой и доступной форме.
  • Интерактивные игры от инопланетян. Примите участие в забавных играх и заданиях от космических жителей.
  • Иллюзия невесомости. Почувствуйте себя настоящими космонавтами благодаря специальным эффектам, создающим иллюзию гравитации.
  • Зрелищные спецэффекты и современные технологии. Спектакль поражает воображение передовыми визуальными решениями и эффектами.
  • Юмор для всей семьи и трогательный сюжет. История наполнена юмором и душевными моментами, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Сюжет

История начинается с космонавта Лёвы, который отправляется в космическое путешествие, чтобы навестить свою подругу Лу — лунную девочку, которую он не видел несколько световых лет. Но их встреча осложняется, когда космический корабль Лёвы терпит крушение.

На пути к Лу, Лёва и его друзья сталкиваются с множеством трудностей: разъяренная Чёрная Дыра, властный Марс и его спутники-балбесы — Страх и Ужас, а также другие опасности и удивительные существа. Используя свои знания по астрономии и смекалку, Лёва и Лу проходят все испытания, налаживают контакт с жителями других планет и находят путь домой.

Подготовка и особенности проекта

Проект создан с учетом особенностей восприятия современных детей, в его разработке участвовал детский психолог. Шоу не только развлекает, но и учит, развивая любопытство и интерес к науке и космосу.

Не упустите шанс отправиться в это захватывающее космическое приключение вместе с Лёвой и Лу!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
12:00 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽

Фотографии

