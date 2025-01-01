Александр Коркунов

После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь

Шокирующий трукрайм Netflix сбросил с «трона» даже «Кейпоп-охотниц»: набирает по 6 000 000 просмотров в день и заставляет бояться соседей

Развелись, похоронили супругов, просто поругались? Выяснили, почему в «Трех котах» бабушка и дедушка живут раздельно

«За 30 лет один из лучших после "Дня сурка"»: этот китайский сериал зайдет любителям временных петель – не зря на IMDb рейтинг 8.1

Вагон бежит, качается: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с трамваем (тест)

100 лет без единой морщинки, а потом — седина и палочка: почему Стив Роджерс резко состарился в «Финале»

Кристофер Нолан назвал этот супергеройский боевик настоящим шедевром — «Мстители» и рядом не стояли

А он тебя целует, но не говорит что любит: кем на самом деле были дементоры - самые страшные твари мира Поттера

Уже не раз посмотрели «Игру престолов»? Вот 5 сериалов с рейтингом 8.1+ – незаслуженно остались в тени хита HBO

Сон Джин-ву, тебя уделала девчонка! «Поднятие уровня» только что потеряло статус лучшего аниме 2025 года