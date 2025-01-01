Меню
Летние комедии
Киноафиша Летние комедии

Спектакль Летние комедии

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-шутка по мотивам Чехова в Театре «Драм. Площадка»

Театр «Драм. Площадка» представит уникальный спектакль-шутку, основанный на двух водевилях Антона Чехова: «Медведь» и «Предложение». Это произведение обещает стать ярким событием для любителей оригинального театрального искусства.

Сюжет и героини

В центре истории – две смелые героини, которые решительно вступают в борьбу с сильными противниками. Их дерзость и остроумие приводят к неожиданным поворотам, в которых решающий выбор стоит между выстрелом и поцелуем. Такой игровой подход придаст спектаклю динамичность и юмор.

О постановке

Режиссёр Галина Бызгу, известная своим стилем, уже успела зарекомендовать себя с проектом «Это игровой спектакль». В этой новой интерпретации Чехова она использует элементы клоунской манеры исполнения, что создаст захватывающую атмосферу для зрителей.

Почему стоит увидеть

Спектакль будет интересен как ценителям классики, так и тем, кто ищет свежие театральные интерпретации. Игра актеров, оригинальные режиссёрские решения и комические ситуации обещают поднять настроение и вызвать улыбку.

Не упустите возможность насладиться этой весёлой и ироничной адаптацией чеховских водевилей, которая способна удивить и порадовать широкой аудиторией, ценящей сценическое искусство.

В других городах
Декабрь
Январь
30 декабря вторник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
4 января воскресенье
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
22 января четверг
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

Фотографии

Летние комедии Летние комедии Летние комедии Летние комедии

