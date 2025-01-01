Спектакль Последний аттракцион

Каждому из нас важно помнить о любви, доверии, прощении и сопереживании, ведь эти качества не зависят от возраста.
Абби, обитательница дома престарелых, давно закрылась от мира. Она не доверяет ни людям, ни своим собственным чувствам.
Неожиданное пари с новой соседкой Мэрилин становится началом удивительных перемен.
Стремление к победе увлекает героинь в водоворот приключений. Прежняя жизнь Абби меняется, а её сердце вновь наполняется яркими переживаниями.
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