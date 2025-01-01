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Спектакль Последний аттракцион

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Трогательная история о быстротечности жизни, любви и умении прощать

Каждому из нас важно помнить о любви, доверии, прощении и сопереживании, ведь эти качества не зависят от возраста.

Абби: утраченная вера

Абби, обитательница дома престарелых, давно закрылась от мира. Она не доверяет ни людям, ни своим собственным чувствам.

Пари, меняющее всё

Неожиданное пари с новой соседкой Мэрилин становится началом удивительных перемен.

Приключения, которые возвращают вкус жизни

Стремление к победе увлекает героинь в водоворот приключений. Прежняя жизнь Абби меняется, а её сердце вновь наполняется яркими переживаниями.

Если требуется ещё больше деталей или правок, дайте знать!

Режиссер
Андрей Заводюк
В ролях
Ирина Пулина
Ирина Пулина
Сергей Кудряшов
Антон Феоктистов
Антон Феоктистов
Наталья Николаева
Алексей Воропанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽
14 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽

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