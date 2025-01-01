Спектакль Девчата

Приглашаем вас на уникальную театральную постановку, основанную на сюжете фильма «Девчата» и одноименной повести Б. Бедного. Эта первая мюзикловая адаптация знакомой истории переносит нас в современный город Нефтелямск, где трудятся сильные и мужественные нефтяники.
В спектакле каждая героиня, не только Тося, в итоге находит свою половинку. Мюзикл наполнен юмором, замечательными песнями и зажигательными танцами. Главное, что мы хотим подарить зрителям — это хорошее настроение!
Уникальность мюзикла заключается в сочетании любимых мелодий с действием на сцене. Все это решено в ритмах веселого рок-н-ролла, который заставляет встать и танцевать вместе с участниками спектакля.
Автор сценария и режиссер-постановщик: Нина Чусова. Художник-постановщик: Евгения Швец. Продюсер проекта и хореограф: Виктория Канаткина.
Этот светлый, радостный и невероятно смешной мюзикл станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Не пропустите возможность увидеть его на сцене!