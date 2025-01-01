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Билеты от 1400₽
Киноафиша Девчата

Спектакль Девчата

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам одноименного фильма

Приглашаем вас на уникальную театральную постановку, основанную на сюжете фильма «Девчата» и одноименной повести Б. Бедного. Эта первая мюзикловая адаптация знакомой истории переносит нас в современный город Нефтелямск, где трудятся сильные и мужественные нефтяники.

Современные героини

В спектакле каждая героиня, не только Тося, в итоге находит свою половинку. Мюзикл наполнен юмором, замечательными песнями и зажигательными танцами. Главное, что мы хотим подарить зрителям — это хорошее настроение!

Музыка и атмосфера

Уникальность мюзикла заключается в сочетании любимых мелодий с действием на сцене. Все это решено в ритмах веселого рок-н-ролла, который заставляет встать и танцевать вместе с участниками спектакля.

Творческая команда

Автор сценария и режиссер-постановщик: Нина Чусова. Художник-постановщик: Евгения Швец. Продюсер проекта и хореограф: Виктория Канаткина.

Для зрителей всех возрастов

Этот светлый, радостный и невероятно смешной мюзикл станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Не пропустите возможность увидеть его на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
25 июля
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
7 августа
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
8 августа
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
28 сентября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
18:00 от 1400 ₽
15 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
16 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽

В других городах

Уфа, 23 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1000 ₽

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18 октября в 19:00 КЦ «Меридиан»
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