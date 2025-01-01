Спектакль Девчата

Мюзикл по мотивам одноименного фильма

Приглашаем вас на уникальную театральную постановку, основанную на сюжете фильма «Девчата» и одноименной повести Б. Бедного. Эта первая мюзикловая адаптация знакомой истории переносит нас в современный город Нефтелямск, где трудятся сильные и мужественные нефтяники.

Современные героини

В спектакле каждая героиня, не только Тося, в итоге находит свою половинку. Мюзикл наполнен юмором, замечательными песнями и зажигательными танцами. Главное, что мы хотим подарить зрителям — это хорошее настроение!

Музыка и атмосфера

Уникальность мюзикла заключается в сочетании любимых мелодий с действием на сцене. Все это решено в ритмах веселого рок-н-ролла, который заставляет встать и танцевать вместе с участниками спектакля.

Творческая команда

Автор сценария и режиссер-постановщик: Нина Чусова. Художник-постановщик: Евгения Швец. Продюсер проекта и хореограф: Виктория Канаткина.

Для зрителей всех возрастов

Этот светлый, радостный и невероятно смешной мюзикл станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Не пропустите возможность увидеть его на сцене!