Светлана Иванова, Виктория Толстоганова в пронзительной истории «Оскар и Розовая дама»

Спектакль «Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история о взаимном спасении двух людей: мальчика Оскара и его сиделки, одинокой пожилой женщины, которую он называет Бабушкой Розой. Их связь становится настоящей оазисом тепла и понимания в мире, полном страха и одиночества.

Игры, которые меняют жизнь

Бабушка Роза, несмотря на свой преклонный возраст, полна жизненной энергии и фантазии. Она предлагает Оскару необычную игру: каждый оставшийся день для него будет длиться десять лет. За двенадцать дней мальчик проживает целую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества. Эта игра помогает ему осознать ценность каждого мгновения.

Юмор и теплота в трагедии

На первый взгляд, сюжет спектакля может показаться грустным, но он наполнен невероятным юмором и теплом. История показывает, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь. Это вдохновляющая сказка о дружбе, вере и значении каждого прожитого дня.

Классика мировой литературы

Спектакль основан на одноименном романе французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Это произведение известно во всем мире и переведено на десятки языков. Сам автор называет его романом, и не зря: глубина взаимоотношений его персонажей и их стремление понять смысл жизни делают текст поистине классическим.

Создатели спектакля

Автор: Эрик-Эммануэль Шмитт

Эрик-Эммануэль Шмитт Перевод: Галина Соловьева

Галина Соловьева Автор инсценировки: Лара Бессмертная

Лара Бессмертная Режиссёр: Филипп Гуревич

Филипп Гуревич Художник: Ольга Суслова

Ольга Суслова Продюсер: Леонид Роберман

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о жизни, любви и дружбе.