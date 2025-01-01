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Оскар и Розовая дама
Билеты от 1500₽
Киноафиша Оскар и Розовая дама

Спектакль Оскар и Розовая дама

Постановка
Театр на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Светлана Иванова, Виктория Толстоганова в пронзительной истории «Оскар и Розовая дама»

Спектакль «Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история о взаимном спасении двух людей: мальчика Оскара и его сиделки, одинокой пожилой женщины, которую он называет Бабушкой Розой. Их связь становится настоящей оазисом тепла и понимания в мире, полном страха и одиночества.

Игры, которые меняют жизнь

Бабушка Роза, несмотря на свой преклонный возраст, полна жизненной энергии и фантазии. Она предлагает Оскару необычную игру: каждый оставшийся день для него будет длиться десять лет. За двенадцать дней мальчик проживает целую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества. Эта игра помогает ему осознать ценность каждого мгновения.

Юмор и теплота в трагедии

На первый взгляд, сюжет спектакля может показаться грустным, но он наполнен невероятным юмором и теплом. История показывает, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь. Это вдохновляющая сказка о дружбе, вере и значении каждого прожитого дня.

Классика мировой литературы

Спектакль основан на одноименном романе французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Это произведение известно во всем мире и переведено на десятки языков. Сам автор называет его романом, и не зря: глубина взаимоотношений его персонажей и их стремление понять смысл жизни делают текст поистине классическим.

Создатели спектакля

  • Автор: Эрик-Эммануэль Шмитт
  • Перевод: Галина Соловьева
  • Автор инсценировки: Лара Бессмертная
  • Режиссёр: Филипп Гуревич
  • Художник: Ольга Суслова
  • Продюсер: Леонид Роберман

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о жизни, любви и дружбе.

Режиссер
Филипп Гуревич
Филипп Гуревич
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Светлана Иванова
Светлана Иванова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 ноября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽

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