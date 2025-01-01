Спектакль В стране невыученных уроков

Современная история одного лентяя. Спектакль для детей и подростков

В Нижегородском ТЮЗе состоится премьера захватывающего спектакля, в центре которого — лентяй и бездельник Виктор Перестукин. Он проводит всё время в электронных гаджетах и считает занятия в школе скучными и бесполезными. Главная проблема Вити — плохая успеваемость, которая приводит его родителей к решению отключить интернет.

Сложности и приключения

Чтобы избежать наказания, Виктор обращается к интернетному консультанту Алисе с вопросом: «Как мне исправить свои двойки и закалить волю с наименьшими затратами?» По её совету он отправляется в компьютерную игру «Страна невыученных уроков». Здесь Витю ждут суровые испытания и опасные приключения, где единственным помощником будут его знания, а не гаджеты.

Напряжённая битва со временем

В этой волшебной стране у Виктора всего один час, чтобы выполнить все задания. По истечении этого времени компьютер выключится, и он может остаться в игре навсегда. Куда приведёт его этот опыт, и сможет ли он преодолеть свои слабости? Ответы на эти вопросы зрители найдут в ходе спектакля.

Для всей семьи

Спектакль рекомендован для семейного просмотра и подходит для детей возрастом от 6 лет. Он поднимает важные темы об образовании и влиянии технологий на жизнь подростков, предлагая зрителям задуматься о важных жизненных ценностях.