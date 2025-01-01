Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В стране невыученных уроков
Киноафиша В стране невыученных уроков

Спектакль В стране невыученных уроков

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Современная история одного лентяя. Спектакль для детей и подростков

В Нижегородском ТЮЗе состоится премьера захватывающего спектакля, в центре которого — лентяй и бездельник Виктор Перестукин. Он проводит всё время в электронных гаджетах и считает занятия в школе скучными и бесполезными. Главная проблема Вити — плохая успеваемость, которая приводит его родителей к решению отключить интернет.

Сложности и приключения

Чтобы избежать наказания, Виктор обращается к интернетному консультанту Алисе с вопросом: «Как мне исправить свои двойки и закалить волю с наименьшими затратами?» По её совету он отправляется в компьютерную игру «Страна невыученных уроков». Здесь Витю ждут суровые испытания и опасные приключения, где единственным помощником будут его знания, а не гаджеты.

Напряжённая битва со временем

В этой волшебной стране у Виктора всего один час, чтобы выполнить все задания. По истечении этого времени компьютер выключится, и он может остаться в игре навсегда. Куда приведёт его этот опыт, и сможет ли он преодолеть свои слабости? Ответы на эти вопросы зрители найдут в ходе спектакля.

Для всей семьи

Спектакль рекомендован для семейного просмотра и подходит для детей возрастом от 6 лет. Он поднимает важные темы об образовании и влиянии технологий на жизнь подростков, предлагая зрителям задуматься о важных жизненных ценностях.

Купить билет на спектакль В стране невыученных уроков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 400 ₽

Фотографии

В стране невыученных уроков В стране невыученных уроков В стране невыученных уроков В стране невыученных уроков В стране невыученных уроков

В ближайшие дни

Ёлка на воде
0+
Цирк Детские елки
Ёлка на воде
11 января в 17:00 ДК ГАЗ
от 1000 ₽
Запчасти для счастья
12+
Комедия
Запчасти для счастья
19 декабря в 19:00 ДК «Красное Сормово»
от 1700 ₽
Новый год, Мороз и Кот
6+
Детский Кукольный
Новый год, Мороз и Кот
21 декабря в 11:00 Арт-клуб «Маяковка, 10»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше