Спектакль необычного формата «Смешной человек» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится премьерный показ драматического спектакля по произведению Фёдора Михайловича Достоевского «Смешной человек». Это произведение отражает глубокую историю внутреннего конфликта и одиночества главного героя, что является характерным для творчества Достоевского. Постановка выполнена в лучших традициях русского репертуарного театра и отличается смелыми экспериментами, что соответствует духу театра «Мастерская Петра Фоменко».

Музыка и образы

Жанр спектакля определён как «концертданеконцерт». Музыка здесь живёт своей жизнью: конфликтует с героем, выходит из-под контроля и создаёт уникальную атмосферу. Звуки звякающей звездочки и скрипящих петлей заставляют зрителя ощущать всю напряженность внутреннего мира персонажа. Музыка колеблется от крестьянского танца до Тома Уэйтса, заглушая исповедь «смешного человека». Герой предстает перед нами как нарисованный Брейгелем — гримасничающий калека, карнавальный дурак, неожиданно ставший главной фигурой мистерии.

Сценография и визуальные элементы

Спектакль изображает историю падения и излечения души. Сон нелепого героя накануне самоубийства представляется как зонг воспалённого нерва. Визуально спектакль поддерживается минималистичной сценографией: музыкальные инструменты, едва заметная лесенка и световой обруч создают атмосферу «пустого пространства», в котором герой теряется в космосе и Нигде. Эта пустота становится подобием могилы, добавляя глубину к внутренним переживаниям героя. Что же принесёт пробуждение?

Создатели спектакля

Идея и постановка: Фёдор Малышев.

Дирижёр: Полина Агуреева.

Сценография и свет: Владислав Фролов.

Костюмы: Валерия Курочкина.

Музыка: Михаил Волох, Антон Сергеев.

Помощник режиссёра: Ольга Лопач.

Спектакль «Смешной человек» будет интересен как поклонникам классической литературы, так и тем, кто ищет глубокие психологические драмы. Не упустите возможность стать свидетелями этой уникальной театральной истории!