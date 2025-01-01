Меню
Смешной человек
Билеты от 1500₽
Киноафиша Смешной человек

Спектакль Смешной человек

Концерт, да не концерт
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль необычного формата «Смешной человек» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится премьерный показ драматического спектакля по произведению Фёдора Михайловича Достоевского «Смешной человек». Это произведение отражает глубокую историю внутреннего конфликта и одиночества главного героя, что является характерным для творчества Достоевского. Постановка выполнена в лучших традициях русского репертуарного театра и отличается смелыми экспериментами, что соответствует духу театра «Мастерская Петра Фоменко».

Музыка и образы

Жанр спектакля определён как «концертданеконцерт». Музыка здесь живёт своей жизнью: конфликтует с героем, выходит из-под контроля и создаёт уникальную атмосферу. Звуки звякающей звездочки и скрипящих петлей заставляют зрителя ощущать всю напряженность внутреннего мира персонажа. Музыка колеблется от крестьянского танца до Тома Уэйтса, заглушая исповедь «смешного человека». Герой предстает перед нами как нарисованный Брейгелем — гримасничающий калека, карнавальный дурак, неожиданно ставший главной фигурой мистерии.

Сценография и визуальные элементы

Спектакль изображает историю падения и излечения души. Сон нелепого героя накануне самоубийства представляется как зонг воспалённого нерва. Визуально спектакль поддерживается минималистичной сценографией: музыкальные инструменты, едва заметная лесенка и световой обруч создают атмосферу «пустого пространства», в котором герой теряется в космосе и Нигде. Эта пустота становится подобием могилы, добавляя глубину к внутренним переживаниям героя. Что же принесёт пробуждение?

Создатели спектакля

Идея и постановка: Фёдор Малышев.
Дирижёр: Полина Агуреева.
Сценография и свет: Владислав Фролов.
Костюмы: Валерия Курочкина.
Музыка: Михаил Волох, Антон Сергеев.
Помощник режиссёра: Ольга Лопач.

Спектакль «Смешной человек» будет интересен как поклонникам классической литературы, так и тем, кто ищет глубокие психологические драмы. Не упустите возможность стать свидетелями этой уникальной театральной истории!

Режиссер
Фёдор Малышев
В ролях
Фёдор Малышев

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1500 ₽
29 января четверг
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1500 ₽

Фотографии

Смешной человек Смешной человек Смешной человек

