Билеты от 0₽
Билеты от 0₽
Первая любовь последнего года
Спектакль Первая любовь последнего года
16+
премьера
драма
Возраст
16+
Билеты от 0₽
О спектакле
Спектакль в постановке Анатолия Шульева по мотивам романа «Перекрёсток» Юрия Слепухина.
Развернуть
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря
воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 2100 ₽
24 декабря
среда
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 2500 ₽
2 января
пятница
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 3900 ₽
8 января
четверг
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 5000 ₽
25 января
воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 4000 ₽
14 февраля
суббота
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
15 февраля
воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Купить билеты
от 2500 ₽
