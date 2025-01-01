Спектакль Первая любовь последнего года

Меню
Первая любовь последнего года
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль в постановке Анатолия Шульева по мотивам романа «Перекрёсток» Юрия Слепухина.

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 2100 ₽
24 декабря среда
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 2500 ₽
2 января пятница
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 3900 ₽
8 января четверг
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 5000 ₽
25 января воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 4000 ₽
14 февраля суббота
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
15 февраля воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 2500 ₽

