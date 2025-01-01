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Волшебная барабанная палочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Волшебная барабанная палочка

Спектакль Волшебная барабанная палочка

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Неожиданный подарок для непослушного мальчика

Сема, главный герой истории, получает на день рождения подарок, который изначально предназначался не ему. Этот сюрприз переносит его в волшебную музыкальную шкатулку, где начинается его удивительное приключение.

Испытание волшебной шкатулкой

Чтобы выбраться из шкатулки, Сема должен продирижировать настоящим оркестром с помощью волшебной барабанной палочки. Однако задача оказывается сложнее, чем кажется: заставить оркестр играть чисто может только человек без фальши и недостатков.

Исправление через музыку

История Семы — это путь к самосовершенствованию. Мальчику предстоит научиться преодолевать свои слабости и стать лучше, чтобы справиться с испытанием и вернуться домой.

Путешествие в мир музыки

Детский музыкальный спектакль подарит зрителям знакомство с жемчужинами мирового музыкального искусства. В исполнении Губернаторского оркестра Московской области прозвучат произведения великих русских и зарубежных композиторов.

Обучение и вдохновение

Спектакль расскажет о малоизвестных фактах из жизни выдающихся музыкантов и представит зрителям интересную и поучительную историю, которая будет близка как детям, так и взрослым.

Режиссер
Евгений Гомоной
В ролях
Валерия Минина
Анна Полозова
Станислав Соломатин
Юлия Пестова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 1200 ₽
14 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

Фотографии

Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка Волшебная барабанная палочка

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