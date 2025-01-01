Спектакль Маленький принц

Моноспектакль по повести Антуана де Сент-Экзюпери

Есть тексты, которые нужно обязательно прочесть, есть спектакли, на которые нужно идти всей семьей. Чтобы быть ближе друг другу, чтобы вспомнить, или впервые задуматься, что «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Моноспектакль о «Маленьком принце»

Сказку-повесть Антуана де Сент-Экзюпери, давно разлетевшуюся на цитаты, сегодня расскажет Андрей Кудзин, режиссер и исполнитель моноспектакля. Он наполнит произведение своими акцентами и смыслами, а отсутствие расстояния между сценой и залом позволит каждой фразе проникнуть в самое сердце.

Цитаты из «Маленького принца»

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

— Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»