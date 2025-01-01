Меню
Маленький принц
Билеты от 500₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль по повести Антуана де Сент-Экзюпери

Есть тексты, которые нужно обязательно прочесть, есть спектакли, на которые нужно идти всей семьей. Чтобы быть ближе друг другу, чтобы вспомнить, или впервые задуматься, что «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Моноспектакль о «Маленьком принце»

Сказку-повесть Антуана де Сент-Экзюпери, давно разлетевшуюся на цитаты, сегодня расскажет Андрей Кудзин, режиссер и исполнитель моноспектакля. Он наполнит произведение своими акцентами и смыслами, а отсутствие расстояния между сценой и залом позволит каждой фразе проникнуть в самое сердце.

Цитаты из «Маленького принца»

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».
— Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Режиссер
Андрей Кудзин
В ролях
Андрей Кудзин

Купить билет на спектакль

Расписание

4 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 500 ₽

