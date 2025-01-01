Спектакль Все о мужчинах

Меню
Все о мужчинах
18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Комедия о современных мужчинах

«Кто же такие современные мужчины?» – задается вопросом новый спектакль ТК «Свободная сцена». Чем живут мужчины сегодня? О чем они думают? Какие мужские проблемы их тревожат, и как они находят решения? В чем заключается секрет мужской сексуальности и уязвимости? Что для них действительно важно в жизни? На эти вопросы спектакль не даст точных ответов, но стремится честно и откровенно погрузиться в острые ситуации, предложенные драматургией.

О чем спектакль?

«Кто же такие современные мужчины?» – это не столько о чем, сколько о ком. Спектакль посвящен мужчинам, их переживаниям и внутренним конфликтам. Что их тревожит? Что рушит их? Что придает сил и какую главную ценность они имеют в жизни?

Персонажи и истории

Зрители станут свидетелями параллельно развивающихся историй двенадцати персонажей, каждый из которых отражает образ современного мужчины в самых невероятных жизненных ситуациях. Каждый сюжет будет нести в себе конфликт, и как его разрешат герои – станет ключом к их пониманию.

Выдающиеся исполнители и зрелищные эффекты

Обращает на себя внимание и тот факт, что все эти двенадцать персонажей будут сыграны всего тремя артистами. Это обещает быть динамичным и увлекательным! Спектакль не только погружает в мир мужчин, но и насыщен визуальными спецэффектами и современными музыкальными хитами, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Ценность понимания

Создатели спектакля подчеркивают, что понимание – это ключевая ценность человеческих взаимоотношений. Спектакль задает важные вопросы, приглашая зрителей задуматься о том, что на самом деле важнее всего в их собственных жизнях.

Режиссер
Яков Ломкин
В ролях
Илья Глинников
Михаил Башкатов
Дмитрий Жойдик
Сергей Епишев

Расписание

21 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
26 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
8 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
17:00 от 1500 ₽
27 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

