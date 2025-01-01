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Шоу под дождем 5. «Признание в любви»
Киноафиша Шоу под дождем 5. «Признание в любви»

Спектакль Шоу под дождем 5. «Признание в любви»

12+
Режиссер Рустам Надыршин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства, не произнеся ни слова? Существует множество способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это пластика тела. Программа «Признание в любви» предлагает зрителям уникальную возможность насладиться лучшими танцевальными номерами, собранными за всю историю театра.

Неповторимое шоу

Каждое выступление в рамках этой программы отличается новизной и разнообразием хореографических решений. Артисты не придерживаются жесткой структуры, что позволяет им вносить свежие номера и интерпретации, превращая каждое шоу в уникальный спектакль.

Индивидуальность каждого номера

Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера — все это индивидуально и неповторимо. Зрители могут насладиться бурей эмоций, когда танец рассказывает истории, которые невозможно передать словами.

Покорение сердец

Чтобы полностью ощутить безграничную силу танца, достаточно хотя бы раз посетить это шоу. Оно оставит незабываемые впечатления и, возможно, поможет вам лучше понять искусство движения и его способность передавать самые глубокие чувства.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, где каждый танец — это признание в любви.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 сентября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 6 марта
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 3200 ₽

Фотографии

Шоу под дождем 5. «Признание в любви» Шоу под дождем 5. «Признание в любви» Шоу под дождем 5. «Признание в любви»

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