Египетская марка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Египетская марка

Спектакль Египетская марка

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по повести Осипа Мандельштама в Мастерской Петра Фоменко

Спектакль, режиссёром которого выступает Дмитрий Рудков. История основана на повести Осипа Мандельштама и раскрывает образ разночинца и стихотворца, через призму которого исследуются темы наследия, искусства и внутреннего мира человека.

Сюжет и философские темы

Простая, но глубокая фабула погружает зрителей в атмосферу крушения Имперского Города. Главный герой, Парнок, живёт в условиях распада и переосмысляет свою жизнь в контексте исторических изменений. Его поэтический голос, обращающийся к звезде над Адмиралтейством, остаётся живым даже в условиях разрушения.

Спектакль предлагает зрителям не только развлечение, но и повод для размышлений о ключевых моментах истории, искусства и человеческой судьбы.

Сценография и музыкальное сопровождение

На сцене будет представлена выразительная сценография, а музыкальное сопровождение создаст полифонию и лейтмотивы, делая спектакль похожим на музыкальное произведение. Это придаст постановке особую атмосферу. Спектакль станет интересным для тех, кто ценит драматические работы с глубокими философскими темами.

Команда проекта

  • Автор: Осип Мандельштам
  • Автор идеи: Пётр Фоменко
  • Режиссёр: Дмитрий Рудков
  • Художник: Александра Дашевская
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Инсценировка: Дмитрий Рудков, Мария Козяр
  • Помощник режиссёра: Ольга Лопач
  • Художники по звуку: Сергей Зверев, Денис Забияка

Важная информация для зрителей

Внимание! Во время спектакля артисты будут курить на сцене, исполняя ремарки автора и выполняя творческие задачи режиссёра. Прошу учесть это при планировании вашего посещения.

Режиссер
Дмитрий Рудков
В ролях
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Екатерина Смирнова
Дмитрий Рудков
Роза Шмуклер
Фёдор Малышев

Купить билет на спектакль Египетская марка

Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

Фотографии

Египетская марка Египетская марка Египетская марка Египетская марка

