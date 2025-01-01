Спектакль Египетская марка

Спектакль по повести Осипа Мандельштама в Мастерской Петра Фоменко

Спектакль, режиссёром которого выступает Дмитрий Рудков. История основана на повести Осипа Мандельштама и раскрывает образ разночинца и стихотворца, через призму которого исследуются темы наследия, искусства и внутреннего мира человека.

Сюжет и философские темы

Простая, но глубокая фабула погружает зрителей в атмосферу крушения Имперского Города. Главный герой, Парнок, живёт в условиях распада и переосмысляет свою жизнь в контексте исторических изменений. Его поэтический голос, обращающийся к звезде над Адмиралтейством, остаётся живым даже в условиях разрушения.

Спектакль предлагает зрителям не только развлечение, но и повод для размышлений о ключевых моментах истории, искусства и человеческой судьбы.

Сценография и музыкальное сопровождение

На сцене будет представлена выразительная сценография, а музыкальное сопровождение создаст полифонию и лейтмотивы, делая спектакль похожим на музыкальное произведение. Это придаст постановке особую атмосферу. Спектакль станет интересным для тех, кто ценит драматические работы с глубокими философскими темами.

Команда проекта

Автор: Осип Мандельштам

Осип Мандельштам Автор идеи: Пётр Фоменко

Пётр Фоменко Режиссёр: Дмитрий Рудков

Дмитрий Рудков Художник: Александра Дашевская

Александра Дашевская Художник по свету: Владислав Фролов

Владислав Фролов Инсценировка: Дмитрий Рудков, Мария Козяр

Дмитрий Рудков, Мария Козяр Помощник режиссёра: Ольга Лопач

Ольга Лопач Художники по звуку: Сергей Зверев, Денис Забияка

Важная информация для зрителей

Внимание! Во время спектакля артисты будут курить на сцене, исполняя ремарки автора и выполняя творческие задачи режиссёра. Прошу учесть это при планировании вашего посещения.