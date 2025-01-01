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Мачеха Саманишвили
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мачеха Саманишвили

Спектакль Мачеха Саманишвили

12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Тепло солнечной Грузии в театре «У Моста»

История о доброте, семье и чудесах в жизни

В театре «У Моста» вновь оживает атмосфера дружелюбной грузинской деревни, где каждый живет как в одной большой семье. Несмотря на небогатый быт, жители делят между собой и радости, и утраты, решая проблемы сообща.

Остроумие и жизнелюбие

Пьеса изобилует юмором и светлыми моментами, которые подчеркивают неиссякаемую жизнерадостность героев. Они показывают, что главное богатство — это человеческая доброта и поддержка.

Вера в силу добра

Когда вдовец Бекинэ решает вновь жениться, за этим следуют теплые, трогательные и вдохновляющие события, наполненные настоящими чудесами. Здесь каждый зритель сможет ощутить силу искренней любви и доброты, способной преобразить жизнь.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 2000 ₽

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