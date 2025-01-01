Спектакль Мачеха Саманишвили

Тепло солнечной Грузии в театре «У Моста»

История о доброте, семье и чудесах в жизни

В театре «У Моста» вновь оживает атмосфера дружелюбной грузинской деревни, где каждый живет как в одной большой семье. Несмотря на небогатый быт, жители делят между собой и радости, и утраты, решая проблемы сообща.

Остроумие и жизнелюбие

Пьеса изобилует юмором и светлыми моментами, которые подчеркивают неиссякаемую жизнерадостность героев. Они показывают, что главное богатство — это человеческая доброта и поддержка.

Вера в силу добра

Когда вдовец Бекинэ решает вновь жениться, за этим следуют теплые, трогательные и вдохновляющие события, наполненные настоящими чудесами. Здесь каждый зритель сможет ощутить силу искренней любви и доброты, способной преобразить жизнь.