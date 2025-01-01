Спектакль Мертвые души

Вихрь жизни в «Мёртвых душах» Гоголя

«Галопад мчится во весь опор: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все они поднялись и устремились вперед» (Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»).

Танец и его история

Галопад (от французского galopade) — это бальный танец быстрого темпа, впервые упомянутый в России в «Правилах для благородных общественных танцев» в 1825 году. Описание галопада в произведении Гоголя создает ощущение стремительной жизни, захваченной в неистовстве.

Режиссёрская интерпретация

Владимир Иванов, режиссёр: «Изначально наш спектакль назывался «Галопад», но мы выбрали более традиционное название «Мёртвые души». Галопад — это особый танец, в котором кавалер и дама, обнявшись, скачут вместе. В этом определении заключен смысл и суть нашего спектакля, который станет гимном актерству и театру. Это основное, поскольку Гоголь бездонен, он невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать лишь одну из его граней».

В спектакле заняты знаменитые артисты театра и кино:

народная артистка России Мария Аронова и артист Владислав Гандрабура.