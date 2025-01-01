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Мертвые души
Билеты от 5000₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Пляски по Гоголю
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Вихрь жизни в «Мёртвых душах» Гоголя

«Галопад мчится во весь опор: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все они поднялись и устремились вперед» (Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»).

Танец и его история

Галопад (от французского galopade) — это бальный танец быстрого темпа, впервые упомянутый в России в «Правилах для благородных общественных танцев» в 1825 году. Описание галопада в произведении Гоголя создает ощущение стремительной жизни, захваченной в неистовстве.

Режиссёрская интерпретация 

Владимир Иванов, режиссёр: «Изначально наш спектакль назывался «Галопад», но мы выбрали более традиционное название «Мёртвые души». Галопад — это особый танец, в котором кавалер и дама, обнявшись, скачут вместе. В этом определении заключен смысл и суть нашего спектакля, который станет гимном актерству и театру. Это основное, поскольку Гоголь бездонен, он невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать лишь одну из его граней».

В спектакле заняты знаменитые артисты театра и кино: 

народная артистка России Мария Аронова и артист Владислав Гандрабура.

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Владислав Гандрабура

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души

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