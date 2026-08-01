Спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

Страшная комедия для семейного просмотра. Спектакль Театра кукол им. Брахмана

В предстоящем спектакле «Ведьма» зрители будут свидетелями увлекательной истории о десятилетнем Косте. Он оказывается в логове злой волшебницы, ведьмы, которая к тому же является его бабушкой. В этом мрачном мире старушка обещает, что будет использовать свою черную магию: колдовать и наводить порчи. Но наш герой решительно отказывается верить в её слова.

Творческая команда

Спектакль создан по авторскому тексту Петра Вяткина. Режиссером выступит Алексей Бурдыко, а визуальное оформление разработает художник Алена Муравьева.

В ролях

Костю сыграет Кирилл Евсеев, который также исполнит роли Остапа, Сары, Ксюши, сычика, кучки и гусеницы. Анастасия Бурдыко воплотит образ ведьмы, а также сыграет Аиду, сычика и кучку.

Приходите на «Ведьму» и узнайте, сможет ли Костя противостоять магии своей бабушки и победить страхи на пути к взрослой жизни.