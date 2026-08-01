Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Едят ли ведьмы своих внуков?
Билеты от 500₽
Киноафиша Едят ли ведьмы своих внуков?

Спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

6+
Режиссер Алексей Бурдыко
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

Страшная комедия для семейного просмотра. Спектакль Театра кукол им. Брахмана

В предстоящем спектакле «Ведьма» зрители будут свидетелями увлекательной истории о десятилетнем Косте. Он оказывается в логове злой волшебницы, ведьмы, которая к тому же является его бабушкой. В этом мрачном мире старушка обещает, что будет использовать свою черную магию: колдовать и наводить порчи. Но наш герой решительно отказывается верить в её слова.

Творческая команда

Спектакль создан по авторскому тексту Петра Вяткина. Режиссером выступит Алексей Бурдыко, а визуальное оформление разработает художник Алена Муравьева.

В ролях

Костю сыграет Кирилл Евсеев, который также исполнит роли Остапа, Сары, Ксюши, сычика, кучки и гусеницы. Анастасия Бурдыко воплотит образ ведьмы, а также сыграет Аиду, сычика и кучку.

Приходите на «Ведьму» и узнайте, сможет ли Костя противостоять магии своей бабушки и победить страхи на пути к взрослой жизни.

Купить билет на спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

Помощь с билетами
Август
21 августа пятница
16:00
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025
18+
Драма

350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025

22 сентября в 19:00 МХТ им. Чехова
от 3500 ₽
Последний срок
12+
Драма

Последний срок

13 сентября в 19:00 Космос
от 1000 ₽
Мастер-класс
16+
Драма

Мастер-класс

8 октября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше