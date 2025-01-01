Спектакль Почтальон из Лонжюмо

Адольф Адан и его эпоха

Адольф Адан (1803–1856) был частью выдающегося поколения дарований начала XIX века, среди которых можно назвать таких творцов, как Виктор Гюго, Гектор Берлиоз, Александр Дюма-отец, Жорж Санд и другие. На музыкальном олимпе Адан остался прежде всего как автор знаменитого балета Жизель, однако его творчество включает и другие значимые работы, в том числе оперу Почтальон из Лонжюмо.

Популярность в Европе и России

Опера Почтальон из Лонжюмо, впервые поставленная в Париже в 1836 году, приобрела большую популярность в Европе. В частности, она была поставлена более 500 раз в Париже, более 800 раз в Берлине, а также исполнялась в Вене, Лейпциге, Праге и Риге, где дирижировал молодой Рихард Вагнер. В России она была представлена в Петербурге в 1837 году немецкой труппой, а также в Москве в 1839 году (Большой театр). Несмотря на свою популярность в XIX веке, в России Почтальон из Лонжюмо не приобрел такой же известности, как другие произведения Адана.

Современное исполнение

В 2023 году опера была исполнена в концертной версии на сцене Новой Оперы, где музыкальные критики отметили лёгкость, полётность и игривость музыки, а также французскую элегантность исполнения. Это произведение по праву считается бенефисом тенора, поскольку главный герой, почтальон Шаплу, почти всё время находится на сцене. Его центральным моментом является рондо почтальона, которое включает сложные ноты, включая высочайший ре второй октавы. Эта партия считается настоящим экзаменом для тенора, требующим большой вокальной виртуозности.

Сюжет оперы

Сюжет оперы рассказывает о комичной и нелепой истории почтальона Шаплу, обладающего прекрасным голосом. После свадьбы с трактирщицей Мадлен, он отправляется в Париж по приглашению директора театра маркиза де Корси, услышавшего его пение. Спустя десять лет Шаплу стал солистом Парижской оперы, а его жена, получив наследство, превращается в мадам де Латур и устраивает встречу с оперными звездами. На встрече Сен-Фар, не узнавший свою жену, оказывается в центре забавных интриг, в то время как мадам де Латур решает наказать своего мужа за его легкомысленность.

Тема почтальона и исторический контекст

Занимательно, что слово «почтальон» в названии имеет несколько иной смысл. Почтовая станция в XIX веке была местом отдыха для путешественников, где они меняли лошадей. Почтальоны того времени занимались не только доставкой писем, но и перевозкой пассажиров. Композитор Адольф Адан, написав свою оперу в 1836 году, мог зафиксировать исчезающее явление, так как уже в 1837 году в Париже появился первый поезд.

Музыкальное исполнение и современная интерпретация

Опера исполняется на французском языке с русскими субтитрами, и музыкальный руководитель Клеман Нонсьё подчеркивает, что произведение является зеркалом ушедшей эпохи, тем не менее, его стилистическое богатство остается актуальным и привлекает внимание к музыке как искусству времени.