Спектакль Первое свидание

Мюзикл на сцене МДМ

Он работает на Уолл-Стрит, она — в картинной галерее. Он — еврейский мальчик из хорошей семьи, она — творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, её влечет к плохим парням... Когда вы отчаялись устроить личную жизнь, на помощь приходят любящие родственники, которые организуют для вас свидание вслепую в баре.

Неловкие и забавные моменты

И пусть зажатый парень напротив совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит ваша усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот вы уже танцуете ваш первый танец. Теперь главное — ничего не испортить!

Авторы мюзикла

Авторы мюзикла — сценарист «Сплетницы» Остин Уинсберг и композиторы Disney Алан Закари и Майкл Вайнер.