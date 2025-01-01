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Первое свидание
Билеты от 1500₽
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Спектакль Первое свидание

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл на сцене МДМ

Он работает на Уолл-Стрит, она — в картинной галерее. Он — еврейский мальчик из хорошей семьи, она — творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, её влечет к плохим парням... Когда вы отчаялись устроить личную жизнь, на помощь приходят любящие родственники, которые организуют для вас свидание вслепую в баре.

Неловкие и забавные моменты

И пусть зажатый парень напротив совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит ваша усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот вы уже танцуете ваш первый танец. Теперь главное — ничего не испортить!

Авторы мюзикла

Авторы мюзикла — сценарист «Сплетницы» Остин Уинсберг и композиторы Disney Алан Закари и Майкл Вайнер.

В ролях
Юлия Чуракова
Павел Левкин
Анна Глаубэ
Станислав Беляев
Юлия Ива

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
11 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1700 ₽
13 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
14 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
22 октября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
23 октября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
26 октября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽

Фотографии

Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание Первое свидание

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