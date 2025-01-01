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Царь Салтан
Билеты от 700₽
Киноафиша Царь Салтан

Спектакль Царь Салтан

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 0+
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новая постановка «Сказки о царе Салтане» от режссера Вячеслава Спесивцева

Приглашаем вас на новую, необыкновенно интересную постановку по произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Этот спектакль, созданный талантливым режиссером Вячеславом Спесивцевым, обещает стать настоящим театральным событием.

Музыка и динамика

Спектакль отличается музыкальностью, динамичностью и озорством, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов. Для создания уникального звучания были выбраны популярнейшие песни ХХ века, такие как «Тачанка», «Летят перелетные птицы…» и «Москва майская». Эти мелодии ярко подчеркивают колорит и самобытность постановки.

Интриги и эмоции

Вячеслав Спесивцев с помощью выразительных режиссерских ходов превращает сказку о царе Салтана и его сыне Гвидоне в актуальную историю о нашей Родине, начиная с двадцатого столетия и до наших дней. На сцене, как в шекспировские времена, отсутствуют декорации, но с началом действия зрители полностью погружаются в интриги при дворе царя Салтана. Они переживают за судьбу наследника и его матери, стараясь помочь молодому князю Гвидону.

Ведущие актеры и молодые таланты

В спектакле участвуют ведущие актеры Московского Молодёжного театра, а также воспитанники студий при театре. Это объединение опытных и молодых талантов придаёт постановке особую энергетику и свежесть.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классического произведения. Спектакль подарит вам незабываемые эмоции и заставит задуматься о вечных ценностях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
14:00 от 700 ₽

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