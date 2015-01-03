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Самоубийца
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Киноафиша Самоубийца

Спектакль Самоубийца

Спектакль Сергея Женовача по самой отчаянной советской комедии 1920-х
Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Размышления о современном человеке в постановке Сергея Женовача

Режиссер Сергей Женовач делится своими мыслями о спектакле «Самоубийца», который стал настоящим событием в театральном мире. По его словам, «наш спектакль — это высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, поразмышлять о сегодняшнем “маленьком человеке”». Главный герой Подсекальников, произнося фразу «жить хочется», отражает стремление каждого к простым человеческим радостям: желанию работать и любить.

Награды и достижения

Спектакль «Самоубийца» был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска» в 2016 году в двух категориях: «Лучший спектакль в драме, малая форма» и «Лучшая работа режиссера». Режиссеры Сергей Женовач и Александр Боровский стали лауреатами премии «Хрустальная Турандот» в 2015 году за лучшую режиссуру и сценографию этого спектакля.

Вячеслав Евлантьев, исполнивший роль Семена Семеновича Подсекальникова, получил Международную премию Станиславского в номинации «Перспектива», а также театральную премию газеты «Московский комсомолец» в категории «Начинающие». Это подчеркивает высокий уровень исполнения и значимость спектакля для театрального сообщества.

Детали и премьера

Премьера спектакля состоялась 1 марта 2015 года и с тех пор завоевала сердца зрителей. «Самоубийца» по Н.Р. Эрдману продолжает актуализировать важные темы о человеческой природе и обществе, что делает его обязательным к просмотру для всех любителей театра.

Режиссер
Сергей Женовач
В ролях
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Сергей Аброскин
Сергей Аброскин
Мария Курденевич
Мария Курденевич
Игорь Лизенгевич
Игорь Лизенгевич
Нодар Сирадзе
Нодар Сирадзе

Купить билет на спектакль Самоубийца

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 2000 ₽

Фотографии

Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца

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