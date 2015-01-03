Размышления о современном человеке в постановке Сергея Женовача

Режиссер Сергей Женовач делится своими мыслями о спектакле «Самоубийца», который стал настоящим событием в театральном мире. По его словам, «наш спектакль — это высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, поразмышлять о сегодняшнем “маленьком человеке”». Главный герой Подсекальников, произнося фразу «жить хочется», отражает стремление каждого к простым человеческим радостям: желанию работать и любить.

Награды и достижения

Спектакль «Самоубийца» был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска» в 2016 году в двух категориях: «Лучший спектакль в драме, малая форма» и «Лучшая работа режиссера». Режиссеры Сергей Женовач и Александр Боровский стали лауреатами премии «Хрустальная Турандот» в 2015 году за лучшую режиссуру и сценографию этого спектакля.

Вячеслав Евлантьев, исполнивший роль Семена Семеновича Подсекальникова, получил Международную премию Станиславского в номинации «Перспектива», а также театральную премию газеты «Московский комсомолец» в категории «Начинающие». Это подчеркивает высокий уровень исполнения и значимость спектакля для театрального сообщества.

Детали и премьера

Премьера спектакля состоялась 1 марта 2015 года и с тех пор завоевала сердца зрителей. «Самоубийца» по Н.Р. Эрдману продолжает актуализировать важные темы о человеческой природе и обществе, что делает его обязательным к просмотру для всех любителей театра.