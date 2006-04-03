В 7-м сезоне сериала «Солдаты» командир части обрушит свой гнев на прапорщика, а тот станет обладателем новой квартиры. Супруга младшего прапорщика устроится работать фармацевтом, а также снова станет понятно, что страсть не знает границ и не подчиняется уставу. Командир части продемонстрирует свое огромное терпение, а его заместитель – горячий темперамент. Хозяйка чепка поведет себя крайне дружелюбно, а ее супруг – вспыльчиво. Тем временем молодой бизнесмен злоупотребит алкоголем, а рядовой сбежит. Подполковник снова блеснет своим цинизмом, а доверие родителей будет обмануто.