В 1-м сезоне сериала «Солдаты» центральными героями становятся Михаил Медведев и Кузьма Соколов. Михаил – избалованный молодой человек из состоятельной семьи, смотрящий на всех свысока. Его исключили из института, после чего он оказался на службе. Кузьма – простодушный парень из деревни. Он нашел повестку, которую спрятала от него его девушка, и пошел в армию по зову сердца. Молодые призывники попадают в воинскую часть, где им предстоит освоиться в непривычных для них условиях армейского уклада жизни. Они узнают о пагубной роли дедовщины и о том, как важно владеть приемами рукопашного боя.