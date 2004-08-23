Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 1

Солдаты 16+
Original title Сезон 1
Season premiere 23 August 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Soldaty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Солдаты» центральными героями становятся Михаил Медведев и Кузьма Соколов. Михаил – избалованный молодой человек из состоятельной семьи, смотрящий на всех свысока. Его исключили из института, после чего он оказался на службе. Кузьма – простодушный парень из деревни. Он нашел повестку, которую спрятала от него его девушка, и пошел в армию по зову сердца. Молодые призывники попадают в воинскую часть, где им предстоит освоиться в непривычных для них условиях армейского уклада жизни. Они узнают о пагубной роли дедовщины и о том, как важно владеть приемами рукопашного боя. 

"Soldaty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
23 August 2004
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
24 August 2004
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
25 August 2004
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
26 August 2004
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
27 August 2004
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
30 August 2004
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
31 August 2004
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
1 September 2004
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
2 September 2004
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
3 September 2004
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
6 September 2004
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
7 September 2004
Эпизод 13
Season 1 Episode 13
8 September 2004
Эпизод 14
Season 1 Episode 14
9 September 2004
Эпизод 15
Season 1 Episode 15
10 September 2004
Эпизод 16
Season 1 Episode 16
13 September 2004
TV series release schedule
