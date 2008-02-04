В 14-м сезоне сериала «Солдаты» бывший командир части, а нынче — руководитель штаба дивизии подполковник Зубов продолжит оказывать внимание своей родной части. Его товарищеские отношения с подполковником Староконем станут только крепче. Староконь попадет в трудную ситуацию — ему предстоит стать главным героем любовной авантюры, которая повлечет за собой немало пагубных последствий. В жизни исполняющего обязанности командира части подполковника Шкалина случится очередной кадровый поворот. Зато в его личной жизни с Еленой и Машенькой царит гармония. Ее нарушают только материальные трудности.