Soldaty 2004 - 2013 season 14

Солдаты 16+
Original title Сезон 14
Season premiere 4 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 64
Runtime 51 hours 12 minutes
"Soldaty" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Солдаты» бывший командир части, а нынче — руководитель штаба дивизии подполковник Зубов продолжит оказывать внимание своей родной части. Его товарищеские отношения с подполковником Староконем станут только крепче. Староконь попадет в трудную ситуацию — ему предстоит стать главным героем любовной авантюры, которая повлечет за собой немало пагубных последствий. В жизни исполняющего обязанности командира части подполковника Шкалина случится очередной кадровый поворот. Зато в его личной жизни с Еленой и Машенькой царит гармония. Ее нарушают только материальные трудности.

"Soldaty" season 14 list of episodes
Эпизод 1
Season 14 Episode 1
4 February 2008
Эпизод 2
Season 14 Episode 2
5 February 2008
Эпизод 3
Season 14 Episode 3
6 February 2008
Эпизод 4
Season 14 Episode 4
7 February 2008
Эпизод 5
Season 14 Episode 5
11 February 2008
Эпизод 6
Season 14 Episode 6
12 February 2008
Эпизод 7
Season 14 Episode 7
13 February 2008
Эпизод 8
Season 14 Episode 8
14 February 2008
Эпизод 9
Season 14 Episode 9
18 February 2008
Эпизод 10
Season 14 Episode 10
19 February 2008
Эпизод 11
Season 14 Episode 11
20 February 2008
Эпизод 12
Season 14 Episode 12
21 February 2008
Эпизод 13
Season 14 Episode 13
27 February 2008
Эпизод 14
Season 14 Episode 14
28 February 2008
Эпизод 15
Season 14 Episode 15
3 March 2008
Эпизод 16
Season 14 Episode 16
4 March 2008
Эпизод 17
Season 14 Episode 17
5 March 2008
Эпизод 18
Season 14 Episode 18
6 March 2008
Эпизод 19
Season 14 Episode 19
11 March 2008
Эпизод 20
Season 14 Episode 20
12 March 2008
Эпизод 21
Season 14 Episode 21
13 March 2008
Эпизод 22
Season 14 Episode 22
24 March 2008
Эпизод 23
Season 14 Episode 23
25 March 2008
Эпизод 24
Season 14 Episode 24
26 March 2008
Эпизод 25
Season 14 Episode 25
27 March 2008
Эпизод 26
Season 14 Episode 26
31 March 2008
Эпизод 27
Season 14 Episode 27
1 April 2008
Эпизод 28
Season 14 Episode 28
2 April 2008
Эпизод 29
Season 14 Episode 29
3 April 2008
Эпизод 30
Season 14 Episode 30
7 April 2008
Эпизод 31
Season 14 Episode 31
8 April 2008
Эпизод 32
Season 14 Episode 32
9 April 2008
Эпизод 33
Season 14 Episode 33
10 April 2008
Эпизод 34
Season 14 Episode 34
14 April 2008
Эпизод 35
Season 14 Episode 35
15 April 2008
Эпизод 36
Season 14 Episode 36
16 April 2008
Эпизод 37
Season 14 Episode 37
17 April 2008
Эпизод 38
Season 14 Episode 38
21 April 2008
Эпизод 39
Season 14 Episode 39
22 April 2008
Эпизод 40
Season 14 Episode 40
23 April 2008
Эпизод 41
Season 14 Episode 41
24 April 2008
Эпизод 42
Season 14 Episode 42
5 May 2008
Эпизод 43
Season 14 Episode 43
6 May 2008
Эпизод 44
Season 14 Episode 44
7 May 2008
Эпизод 45
Season 14 Episode 45
12 May 2008
Эпизод 46
Season 14 Episode 46
13 May 2008
Эпизод 47
Season 14 Episode 47
14 May 2008
Эпизод 48
Season 14 Episode 48
15 May 2008
Эпизод 49
Season 14 Episode 49
19 May 2008
Эпизод 50
Season 14 Episode 50
20 May 2008
Эпизод 51
Season 14 Episode 51
21 May 2008
Эпизод 52
Season 14 Episode 52
22 May 2008
Эпизод 53
Season 14 Episode 53
26 May 2008
Эпизод 54
Season 14 Episode 54
27 May 2008
Эпизод 55
Season 14 Episode 55
28 May 2008
Эпизод 56
Season 14 Episode 56
29 May 2008
Эпизод 57
Season 14 Episode 57
2 June 2008
Эпизод 58
Season 14 Episode 58
3 June 2008
Эпизод 59
Season 14 Episode 59
3 June 2008
Эпизод 60
Season 14 Episode 60
4 June 2008
Эпизод 61
Season 14 Episode 61
4 June 2008
Эпизод 62
Season 14 Episode 62
5 June 2008
Эпизод 63
Season 14 Episode 63
5 June 2008
Эпизод 64
Season 14 Episode 64
6 June 2008
TV series release schedule
