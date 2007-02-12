Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Soldaty 2004 - 2013 season 11

Soldaty season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 11

Солдаты 16+
Original title Сезон 11
Season premiere 12 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Soldaty" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Солдаты» исчезновение боевых припасов в одной части приводит майора Шкалина в другую. В семье старшего прапорщика Шматко серьезные неприятности. Его супруга Мария постоянно пропадает без объяснения причин и страдает депрессивным расстройством. Шматко силится понять, что с ней случилось. Он пытается заботиться о ней еще сильнее, то и дело теряя хватку и аппетит. Сослуживцы теряются в догадках, что творится с прапорщиком. Внезапно Шматко сообщает, что собирается отпуск. Он должен найти супругу, которая исчезла, оставив на прощание весьма загадочное письмо...

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"Soldaty" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Эпизод 1
Season 11 Episode 1
12 February 2007
Эпизод 2
Season 11 Episode 2
13 February 2007
Эпизод 3
Season 11 Episode 3
14 February 2007
Эпизод 4
Season 11 Episode 4
15 February 2007
Эпизод 5
Season 11 Episode 5
19 February 2007
Эпизод 6
Season 11 Episode 6
20 February 2007
Эпизод 7
Season 11 Episode 7
21 February 2007
Эпизод 8
Season 11 Episode 8
22 February 2007
Эпизод 9
Season 11 Episode 9
26 February 2007
Эпизод 10
Season 11 Episode 10
27 February 2007
Эпизод 11
Season 11 Episode 11
28 February 2007
Эпизод 12
Season 11 Episode 12
1 March 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more