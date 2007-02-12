В 11-м сезоне сериала «Солдаты» исчезновение боевых припасов в одной части приводит майора Шкалина в другую. В семье старшего прапорщика Шматко серьезные неприятности. Его супруга Мария постоянно пропадает без объяснения причин и страдает депрессивным расстройством. Шматко силится понять, что с ней случилось. Он пытается заботиться о ней еще сильнее, то и дело теряя хватку и аппетит. Сослуживцы теряются в догадках, что творится с прапорщиком. Внезапно Шматко сообщает, что собирается отпуск. Он должен найти супругу, которая исчезла, оставив на прощание весьма загадочное письмо...