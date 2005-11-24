В 5-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о демобилизованном ефрейторе, который вернется домой. Тем временем предприимчивый прапорщик отыщет коньяк солдат, а командир роты придет в ярость из-за выходок распоясавшегося дембеля. Командир части поговорит с глазу на глаз с двумя новобранцами с необычными фамилиями. В это время родительница одного призывника привлечет к себе немало внимания. Станет известно, что из вечно голодающего и громко храпящего юноши тоже можно сделать солдата. Двое бывалых рядовых подерутся, и одному из них это принесет большие проблемы. Свадебная церемония окажется под угрозой.