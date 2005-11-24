Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 5

Soldaty season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 5

Солдаты 16+
Original title Сезон 5
Season premiere 24 November 2005
Production year 2005
Number of episodes 19
Runtime 15 hours 12 minutes
"Soldaty" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о демобилизованном ефрейторе, который вернется домой. Тем временем предприимчивый прапорщик отыщет коньяк солдат, а командир роты придет в ярость из-за выходок распоясавшегося дембеля. Командир части поговорит с глазу на глаз с двумя новобранцами с необычными фамилиями. В это время родительница одного призывника привлечет к себе немало внимания. Станет известно, что из вечно голодающего и громко храпящего юноши тоже можно сделать солдата. Двое бывалых рядовых подерутся, и одному из них это принесет большие проблемы. Свадебная церемония окажется под угрозой.

"Soldaty" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 5 Episode 1
24 November 2005
Эпизод 2
Season 5 Episode 2
25 November 2005
Эпизод 3
Season 5 Episode 3
28 November 2005
Эпизод 4
Season 5 Episode 4
29 November 2005
Эпизод 5
Season 5 Episode 5
30 November 2005
Эпизод 6
Season 5 Episode 6
1 December 2005
Эпизод 7
Season 5 Episode 7
2 December 2005
Эпизод 8
Season 5 Episode 8
5 December 2005
Эпизод 9
Season 5 Episode 9
6 December 2005
Эпизод 10
Season 5 Episode 10
7 December 2005
Эпизод 11
Season 5 Episode 11
8 December 2005
Эпизод 12
Season 5 Episode 12
9 December 2005
Эпизод 13
Season 5 Episode 13
12 December 2005
Эпизод 14
Season 5 Episode 14
13 December 2005
Эпизод 15
Season 5 Episode 15
14 December 2005
Эпизод 16
Season 5 Episode 16
15 December 2005
Эпизод 17
Season 5 Episode 17
16 December 2005
Эпизод 18
Season 5 Episode 18
26 December 2005
Эпизод 19
Season 5 Episode 19
27 December 2005
