В 6-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет об огромной передислокации, в которой большую роль сыграет стройбат, а также о рукопашном бое, за которым последует потеря памяти. При этом несуществующий загородный дом прапорщика превращается во вполне реальную квартиру. К тому же становится известно, что можно неплохо нажиться, если арендовать «духов». Прапорщику выпадает новая возможность разбогатеть, а обитатели воинской части находят причину, чтобы чаще посещать санчасть. Приближается Международный женский день. Выясняется, что, если обняться с популярной певицей, праздничной суеты только прибавится.