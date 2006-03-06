Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 6

Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 6

Солдаты 16+
Original title Сезон 6
Season premiere 6 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Soldaty" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет об огромной передислокации, в которой большую роль сыграет стройбат, а также о рукопашном бое, за которым последует потеря памяти. При этом несуществующий загородный дом прапорщика превращается во вполне реальную квартиру. К тому же становится известно, что можно неплохо нажиться, если арендовать «духов». Прапорщику выпадает новая возможность разбогатеть, а обитатели воинской части находят причину, чтобы чаще посещать санчасть. Приближается Международный женский день. Выясняется, что, если обняться с популярной певицей, праздничной суеты только прибавится.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"Soldaty" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 6 Episode 1
6 March 2006
Эпизод 2
Season 6 Episode 2
7 March 2006
Эпизод 3
Season 6 Episode 3
8 March 2006
Эпизод 4
Season 6 Episode 4
9 March 2006
Эпизод 5
Season 6 Episode 5
13 March 2006
Эпизод 6
Season 6 Episode 6
14 March 2006
Эпизод 7
Season 6 Episode 7
15 March 2006
Эпизод 8
Season 6 Episode 8
16 March 2006
Эпизод 9
Season 6 Episode 9
20 March 2006
Эпизод 10
Season 6 Episode 10
21 March 2006
Эпизод 11
Season 6 Episode 11
22 March 2006
Эпизод 12
Season 6 Episode 12
23 March 2006
Эпизод 13
Season 6 Episode 13
27 March 2006
Эпизод 14
Season 6 Episode 14
28 March 2006
Эпизод 15
Season 6 Episode 15
29 March 2006
Эпизод 16
Season 6 Episode 16
30 March 2006
