В 10-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик придумает коляску для близнецов, даже не предполагая, что за него такую уже давно придумали и даже приобрели. Солдат тайно встретится с библиотекаршей, и это спровоцирует серьезный конфликт в достопочтенной семье. Колобков и Медведев сразятся за избирателей, двое рядовых отправятся на свидания с представительницами прекрасного пола и окажутся замешаны в «мокром» деле. А одному солдату удастся вывести из себя взводного, но избежать наказания. В мотострелковой части появятся старшеклассники, а пропавшие лекарства помогут коварному полковнику в его политических интригах.