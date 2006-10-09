Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 10

Солдаты 16+
Original title Сезон 10
Season premiere 9 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Soldaty" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик придумает коляску для близнецов, даже не предполагая, что за него такую уже давно придумали и даже приобрели. Солдат тайно встретится с библиотекаршей, и это спровоцирует серьезный конфликт в достопочтенной семье. Колобков и Медведев сразятся за избирателей, двое рядовых отправятся на свидания с представительницами прекрасного пола и окажутся замешаны в «мокром» деле. А одному солдату удастся вывести из себя взводного, но избежать наказания. В мотострелковой части появятся старшеклассники, а пропавшие лекарства помогут коварному полковнику в его политических интригах.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"Soldaty" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 10 Episode 1
9 October 2006
Эпизод 2
Season 10 Episode 2
10 October 2006
Эпизод 3
Season 10 Episode 3
11 October 2006
Эпизод 4
Season 10 Episode 4
12 October 2006
Эпизод 5
Season 10 Episode 5
16 October 2006
Эпизод 6
Season 10 Episode 6
17 October 2006
Эпизод 7
Season 10 Episode 7
18 October 2006
Эпизод 8
Season 10 Episode 8
19 October 2006
Эпизод 9
Season 10 Episode 9
23 October 2006
Эпизод 10
Season 10 Episode 10
24 October 2006
Эпизод 11
Season 10 Episode 11
25 October 2006
Эпизод 12
Season 10 Episode 12
26 October 2006
Эпизод 13
Season 10 Episode 13
30 October 2006
Эпизод 14
Season 10 Episode 14
31 October 2006
Эпизод 15
Season 10 Episode 15
1 November 2006
Эпизод 16
Season 10 Episode 16
2 November 2006
Эпизод 17
Season 10 Episode 17
3 November 2006
Эпизод 18
Season 10 Episode 18
7 November 2006
Эпизод 19
Season 10 Episode 19
8 November 2006
Эпизод 20
Season 10 Episode 20
9 November 2006
